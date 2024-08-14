《天堂》免服新伺服器「遺忘之島」事前預約開跑！免費炸百萬虛寶

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《天堂》全新打寶伺服器「遺忘之島」，事前預約火熱進行中。（圖／遊戲橘子提供）

▲《天堂》「遺忘之島」三大特色首度釋出。（圖／遊戲橘子提供）

由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》免費服REMASTERED版本，睽違三年推出全新打寶伺服器「遺忘之島」，事前預約活動今（14）日起火熱開跑，完成可獲得「傲慢之塔支配傳符箱」！全新伺服器主打免費狂炸百萬虛寶，三大福利特色不須額外花費就能收割珍稀裝備及經驗值加倍，前所未有的好康都在《天堂》免費服「遺忘之島」！官方直播活動雙重好禮大放送，有機會獲得「純白的萬能藥」等虛寶，還有更多神秘加碼獎勵。睽違三年，《天堂》免費服即將於8月28日推出全新打寶伺服器「遺忘之島」，更多元的玩法及超狂的福利特色，玩家千萬不可錯過！「遺忘之島」事前預約活動今正式開跑！即日起至10月2日上午11:00，玩家只要於活動網站完成預約，即可於伺服器上線後領取「傲慢之塔支配傳符箱」，將會隨機開出1至10樓的「傲慢之塔的支配符」喔！《天堂》全新打寶伺服器「遺忘之島」強勢上線，主打免費狂炸百萬虛寶，就是要給玩家最直接、最有感的獎勵體驗！官方今日首度釋出「遺忘之島」，三大特色保證讓玩家驚艷！在「遺忘之島」有機會免費取得免費服獨家且價值近百萬的武器裝備，過往在商城才能購買獲取的高價珍稀裝備，在全新伺服器中透過攻略地圖或釣魚等方式就有機會取得！綁定beanfun! 就能免費獲得無限的「殷海薩的加護」，且在擁有「殷海薩的加護」加持下，道具掉落率全面提升300%，不須額外花費就直接提升3倍道具掉落率！《天堂》免費服全新伺服器最狂經驗值提升福利，只要擁有「殷海薩的祝福」，經驗值直衝2倍！前所未有的經驗值福利，千萬別錯過！全新伺服器上線前，官方亦特別舉辦直播活動，將「遺忘之島」的第一手資訊一次報給喜愛《天堂》的玩家！不僅直播內容豐富，能夠搶先掌握全新伺服器實機遊玩畫面，觀看直播還能將雙重好禮帶回家，當日可能還有加碼獎勵，千萬不要錯過！🟡直播時間：8月26日（一）20:00🟡直播頻道：《天堂》月服/免服/國際服 臉書粉絲專頁🟡直播活動：📍第一重【按讚分享拿好禮】：於8月23日18:00至8月26日21:00，按讚分享官方臉書直播預告貼文，即可獲得「殷海薩的加護:7日」📍第二重【看直播拿好禮】：直播期間將隨機出現3次QRcode，每次掃描並登入後可獲得「純白的萬能藥」（10-20個，數量隨機）；獎勵可重複取得。