中元節賣場優惠包！全聯泡麵、零食買一送一　愛買三牲600元有找

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▲全聯自8月15日起至8月17日延長營業至晚上23時，這四天使用指定支付方式，單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點。（圖／全聯提供）

▲8月15至17日（四至六），量販／線上購物單筆消費滿2000元。（圖／愛買量販提供）

▲拜拜三牲熟食組（包含全雞、全魚及豬肉），特價599元。（圖／愛買量販提供）

▲大潤發「黃金萬兩 大金磚」擺上供桌超吸睛，特價129元；拜祖先冥紙更多元「彩色人民幣/美金/台幣」。（圖／大潤發提供）

2024年中元節普渡節普渡準備好了嗎？隨著中元節前的採購高峰期來臨，家樂福、全聯、愛買、大潤發各大通路優惠加碼，包括全聯延長營業時間，指定日期單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點，還有百款商品買一送一，愛買量販也宣布即起加碼140款買一送一商品，並且賣場熟食神助攻，拜拜三牲熟食組600元有找。全聯自8月15日起至8月17日延長營業至晚上23時，這四天使用指定支付方式，單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點；8/17、8/18限時兩天搭配指定銀行信用卡還有滿額加碼，單筆消費達1,200元，限量再贈360福利點。◾8月15日至18最後四天使用全支付或PX Pay全額支付，單筆消費每滿1,000元共贈800限時福利點◾8月17至18日限時兩天搭配指定銀行信用卡還有滿額加碼，單筆消費達1,200元，限量再贈360福利點◾8月19日前每週六、日、一，功能性保健食品單筆每滿888元現折100元。◾沖泡飲品單筆每滿299元現折30元◾指定國產啤酒單筆每滿299元現折20元◾進口泡麵、進口點心麵，福利卡友單筆每滿300元贈300福利點優惠8月15至17日（四至六），量販／線上購物單筆消費滿2000元、超市／家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋，實體店面以現金折價券回饋、線上購物直接該筆消費折抵。1、食品類集結30大品牌慶單筆滿499元贈18000點紅利點數2、衛生紙／面紙／廚房紙巾（不含家樂福自有品牌）單筆滿499元贈60元現金折價券3、個人清潔用品每週五六日單筆滿888元贈100元現金折價券4、指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券5、泡麵／常溫麵條／米粉／冬粉／包裝米單筆滿568元贈14888點紅利點數6.電池／延長線／燈泡／燈管／崁燈／吸頂燈單筆滿888元贈30000點紅利點數愛買量販8/16(五) 及8/17(六) HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元享9折回饋，最高送300元，搭配指定銀行加碼，最高回饋500元，活動期間每會員享有3次回饋。賣場宣布買1送1再加碼140款商品，加上中元節第一波的買1送1促銷商品數量，總共超過330款，囊括包裝米、油、餅乾、飲料、沖泡飲品等多項商品，像是盛香珍麻辣小魚乾花生、舒味思氣泡水系列、三好星川壽司米、統一龜甲萬醬油、泰山植醇葵花油等。◾拜拜三牲熟食組（包含全雞、全魚及豬肉），特價599元◾花枝捲、蝦仁捲、肉捲3條特價109元◾東和鮮拚鮮茄汁鯖(230g/ 3入)，原價249元、特價89元◾紐西蘭富士蘋果3粒售價59元◾Pocky很可以開運組262g，原價330元、特價239元◾乖乖五彩祈福經典綜合包260g原價150元、特價119元大潤發中元節開檔至今業績已較去年同期成長10%，最後一週的衝刺，大潤發提出多款超值澎拜的商品組合，就連拜拜的金、紙、香也超吸睛，預計整體業績將上看2成！首推「樂事 洋芋片限量熱銷組」集結熱銷商品及限量口味所推出超值組，是中元檔期中不可錯過的限量組合！特價139元；「一定要拜組合箱」多款超人氣零食餅乾，更是讓你今年更加平安順遂，特價189元；千篇一律的金紙香不夠大氣不夠看嗎？「黃金萬兩 大金磚」擺上供桌超吸睛，特價129元；拜祖先冥紙更多元「彩色人民幣/美金/台幣」特價59元。