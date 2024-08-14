台灣籃球名人堂第3屆票選出爐！40位評選委員共同選出王人達等9人

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台灣籃球名人堂第3屆票選今天開票，王承先、程偉、陸莉莉、梁美雲、劉俊卿、許輝珠、焦祖謙、王增裕、王人達等9位籃壇前辈獲選入堂，將於11月初舉行入堂慶典儀式。台灣籃球名人堂協會表示，本屆評選共有40位前輩獲得提名，再由40位評選委員票選，今天是在蘇佑倫大律師監督、該會理、監事及會員代表見證下作業，以公正、公平、公開原則下產生的名單。台灣籃球名人堂協會指出，評選規章規定被提名人必須在3/2委員投票，獲得4/3票者始能入選，故入選門檻非常高且慎重。球員類入選者都民國40年次以前出生者，年齡層將會逐年下降，以加速新陳代謝，使7、80年代的球星，亦能盡早入堂，以更符合社會各界對本會的期待。球員類: 王承先、程偉、陸莉莉、梁美雲。教練類:劉俊卿、許輝珠。裁判類: 焦祖謙、王增裕。特別貢獻類:王人達至於第2屆台灣籃球名人堂，入選的成員有9位，分別是球員類：謝恆夫、陳金郎、賴連光、賴淑敏；教練類：江憲治、霍劍平、朱聲漪；貢獻類：余紀忠、劉世珍等人。