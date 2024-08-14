日股創新高為何救不了岸田的支持率？日經分析3原因：怪不了別人

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日本首相岸田文雄今（14）日表示，將不參加自民黨總裁選舉，這也代表著他將離任首相。岸田文雄支持率低迷，這是他首相生涯難以為繼的主要原因，不過，在他任內日本股市表現不錯，今年7月一度創下歷史新高，為何股市亮眼也救不了岸田文雄慘澹的支持率？對此，《日本經濟新聞》報導分析，點出3項原因，直言岸田此時下台是一個合適的時機。《日經》報導指出，岸田文雄自2021年10月4日就任首相以來，日本股市迄今上漲了28％，這樣的成績單可以排在日本首相有史以來的第7名，且日股在7月才剛創下歷史新高，總體來說，岸田政府的施政算是頗得市場投資人肯定。無論是推動薪資上漲，帶日本經濟走出通縮，「從儲蓄到投資」的策略均獲得高度評價，然而，股市的好表現卻未能拉抬岸田的支持率，根據各種民意調查，約有70～80％的日本選民不希望岸田繼續擔任自民黨總裁。《日經》報導認為，岸田文雄的定位或許會是終結了「安倍時代」的首相，岸田採取了與安倍不同的方針，對日本安保政策進行調整，提升了日本的防衛力量與反擊能力，另外岸田也重啟核電，在國防外交與能源規劃方面都留下了屬於岸田印記的政治遺產。岸田文雄失去人心的近因當然是自民黨派閥爆發出政治獻金醜聞，但《日經》報導分析岸田政權失敗的根源，一是在內閣和政黨支持率仍高的2022年5月G7廣島峰會後，未能趁機解散眾議院，當初若將眾議院選舉推遲到視線外，也許不會有今日的局面；二是在內閣改組和自民黨高層人事調整中錯誤留用茂木敏充擔當自民黨幹事長；三是推出定額減稅的政策被視為迎合民眾，受到負面評價。眾議院解散時機的錯估、人員調整和政策的誤判，種種因素交織在一起，造就岸田文雄支持低迷不得不下台的現狀，《日經》報導最後結論，從英國、美國到日本，各國領導人的更替顯示出政治上一切後果均有其原因。