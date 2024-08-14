泰國政壇地震！憲法法庭裁定總理賽塔遭解職　部長任命案被認違憲

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泰國憲法法庭於今年5月受理40名看守上議員聯署請願罷免總理賽塔（Settha Thawisin）的申訴，理由是賽塔任命曾被判刑的前律師皮奇（Pichit Chuenban）擔任總理府部長，違反憲法及政治道德。對此，泰國憲法法庭今（14）日作出判決，正式將賽塔解職，認定他在皮奇的人事任命案中確實違反憲法規定。根據《路透社》報導，賽塔上任不到1年便遭解職，成為近16年來第4位被憲法法庭勒令下台的總理，這也意味著泰國議會必須重新選擇新任總理，讓泰國政壇再次陷入不確定與混亂之中。泰國政治近年來始終深受軍事政變與法院判決的干擾，泰國憲法法庭上週才勒令解散了相當受到民眾歡迎的前進黨（Move Forward Party），因為前進黨在大選時承諾修改冒犯君主法的行為被法庭視為相當於企圖推翻君主立憲制，前進黨不僅被解散，11名政黨高層還被禁止參政10年。對於賽塔遭解職，泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）曾表示，40名看守上議員針對賽塔提出的罷免具有政治目的，他們背後的勢力「顯而易見」，因為在泰國，這樣針對總理的情況十分普遍。在賽塔遭解職後，外界認為塔克辛家族或許會捲土重來，塔克辛女兒欽那瓦（Paetongtarn Shinawatra）有機會上位成為新任總理。