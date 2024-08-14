豪雨下不完！氣象署：中南部「雨勢又強又久」　2颱風最新路徑曝

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▲受低壓帶影響，全台未來一週降雨時間長、範圍廣，尤其中南部地區「雨勢增大、雨時增長、範圍也增廣」。（圖／中央氣象署）

今（14）日中午開始全台雨勢明顯，部分地區甚至延續到晚上，中央氣象署表示，，週日至下週二（8/18至8/20）另一波降雨高峰；此外，氣象署預報員張峻堯指出，明天至週六低壓帶影響，西南風增強，，不過主要以清晨至上午雨勢較明顯，北部則有零星降雨機會，東半部多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，中部以北地區及其他山區有局部大雨或豪雨發生。張竣堯進一步說明，，其它地區上午降雨機率增加，有局部短暫陣雨，且午後有短暫雷陣雨及大雨發生的機率。氣溫部分，未來一週因為水氣偏多，全台各地高溫落在攝氏32至34度，針對颱風路徑和動態，張竣堯提及，安比颱風持續增強中，有機會在今天深夜至明晨增強為「中度颱風」，後續路徑持續往日本近海接近，隨後往東北遠離，對日本天氣會有較大影響；悟空颱風發展環境差，路徑往東北，對日本無直接影響，未來就會慢慢消散。