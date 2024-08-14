日本歌姬中島美嘉隔6年再度來台開唱！春浪音樂節超強卡司全曝光

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▲中島美嘉在知名漫改電影在《NANA》中飾演女主角「大崎娜娜」一炮而紅,，之後還發行《雪の華》、《曾經我也想過一了百了》等多首經典歌曲。（圖／《NANA》劇照）

▲日本當紅歌手Creepy Nuts（右圖）和告五人（左圖）皆會參與11月「春浪音樂祭」的現場表演。（圖／友善的狗 提供）

邁入第19屆的「春浪音樂祭」將於11月2日、3日在台中森渼原盛大登場，今（14）日官方公布參與藝人有告五人、Creepy Nuts、大象體操等超過20組台、日熱門歌手，其中居然還邀請到「平成歌姬」中島美嘉參加。這也是時隔6年後，中島美嘉再度來到台灣獻唱，超豪華陣容讓粉絲忍不住開心地驚呼超厲害！與濱崎步、宇多田光、椎名林檎等多位日本歌姬齊名的中島美嘉，在知名漫改電影在《NANA》中，飾演堅韌帥氣的女主角「大崎娜娜」後人氣飛升，之後她推出《雪の華》、《曾經我也想過一了百了》等名曲在亞洲樂壇走紅。如同電影中角色「大崎娜娜」一樣堅強、不服輸，中島美嘉也用歌聲堅定地陪伴過無數六七八年級生的青春歲月。而「春浪音樂祭」今天驚喜宣布邀請到中島美嘉來台開唱，這也是她繼2018年台灣演唱會後，睽違6年再度來台，令許多歌迷又感動又期待。「春浪音樂祭」不只邀請到中島美嘉，演唱《肌肉魔法使》主題曲《Bling-Bang-Bang-Born》的日本當紅團體Creepy Nuts，還有台灣知名樂隊告五人、麋先生 MIXER、馬念先、芒果醬、大象體操等多組歌手皆會參與11月「春浪音樂祭」的現場表演。