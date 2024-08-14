高英軒錄影出事了！「啪一聲」脫臼5小時才就醫　苦笑：沒有辦法

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▲高英軒為了不耽誤拍攝，在協同拍攝的消防隊員簡易包紮與固定後，就緩緩移動至拍攝最後的定位點。（圖／客台提供）

▲高英軒盡責，帶傷上場完成拍攝。（圖／客台提供）

洪都拉斯、温貞菱、施名帥及高英軒在節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》中合體組成「駐村小隊」，於苗栗素有長壽村之稱的獅潭鄉駐點一個月，駐村倒數兩天進行片頭曲拍攝，動員了獅潭鄉內數個村，多達百人封街共舞。然而開錄沒多久就傳出意外，高英軒當場腳踝脫臼，硬撐著傷完成任務，等到醫院就診已經是5個小時後，他也只能感嘆：「沒有辦法。」因為片頭曲是以一鏡到底拍攝，需要一次到位，對製作團隊是很大的挑戰。受傷的高英軒回憶當下：「腳踝脫臼是我的舊傷，已經很多年沒有發生了，但當天聽到『啪』一聲，因為我本身是運動員，就知道出狀況了。」隊長洪都拉斯說：「事情發生時大家等了很久，然後就有人跟我講英軒抽筋了，我想說抽筋還好啊，然後走過去看卻疑惑怎麼在冰敷了？」當時所有人都嚇到了，而獅潭僅有一間小診所也無法做進一步處理，高英軒為了不耽誤拍攝，在協同拍攝的消防隊員簡易包紮與固定後，就緩緩移動至拍攝最後的定位點，硬撐著完成。片頭曲從彩排到拍攝結束，足足用了近8個小時，高英軒大約下午3點受傷，勉強拍攝完成後直奔醫院，加上路程，直到晚上8點才趕到醫院急診照X光，之後再轉往臺中熟識的復健科進行診療。高英軒也表示：「這是當藝人的硬傷，一定要等拍完才能治療，沒有辦法！」因為他緊接著還有舞台劇的演出，隊員們都很擔心他，洪都拉斯說：「英軒怕拖累大家，他說受傷了無法正常演出，舞台劇就不上場。但這是我們和鄉民共同的成果，就跟他說真不行坐輪椅表演也沒關係！還好經過復健和幾日的調整，他帶傷把舞台劇演完，我覺得真的很了不起！」