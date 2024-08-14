柯文哲喊告會計師　他翻「端木正超硬背景」驚呆：恐怕惹錯人了

心疼小草受傷害　陳琬惠錄影淚崩、直指黃珊珊沒負起該負的責任

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨前立委、宜蘭黨部主委陳琬惠想到支持者受的傷害，錄影到一半突然淚崩。（圖／截自民眾之聲YouTube，2024.08.14）
▲民眾黨前立委、宜蘭黨部主委陳琬惠想到支持者受的傷害，錄影到一半突然淚崩。（圖／截自民眾之聲YouTube，2024.08.14）
民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴如滾雪球，檢調今（14）日發動搜索。民眾黨前立委陳琬惠在自家節目《民眾之聲》錄影時，想到「小草」這陣子受的傷害，竟忍不住淚崩。陳琬惠並直指柯競辦時任總幹事黃珊珊沒有負起該負的責任，呼籲民眾黨這次一定要痛定思痛。

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民眾黨前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠在節目中表示，日前召開的政治獻金澄清記者會內容讓她感到很失望，她認為時任競總辦幹事黃珊珊沒有扛起該扛的責任，記者會都說是會計師端木正的錯，自己卻沒反省。陳琬惠指出，當她聽到政治獻金案時，第一個反應不是驚訝而是驚嚇，黨內的內控問題很大。

陳琬惠錄影到一半，想到「小草」這麼挺民眾黨，近期爆發這些醜聞讓他們傷心，當場淚崩、一度說不出話來。陳琬惠強調，大家也不必對她質疑黃珊珊的言論見縫插針，「大家都很愛這個黨」，都是想要民眾黨更好，「希望大家痛定思痛」，好好檢討，不要再讓這些事有可能再發生。

而黃珊珊已辭去黨中央委員一職獲准，但不影響不分區立委身分，之後處分端視黨中評會開會決議。

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