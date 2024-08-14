川普讚馬斯克「很會對付罷工」遭控威脅勞工　恐影響搖擺州選情

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▲去年九月美國聯合汽車工會（UAW）與福特（Ford）、通用（GM）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）3大車廠談判破裂，在美國時間周五（15日）宣布開始罷工。（圖／美聯社／達志影像）

美國共和黨總統候選人、前總統川普12日與電動車大廠特斯拉、社群平台X老闆馬斯特在X平台上直播對談，期間川普稱讚馬斯克「擅長刪減開支」的作風，還笑談馬斯克不容忍罷工、敢於快速大規模裁員的行為，而擁有40萬會員的美國聯合汽車工會（UAW）則對此就批評兩人言行簡直是在威脅及恐嚇勞工，同時也向相關單位提起檢舉。《路透社》報導指出，川普與馬斯克的對談當中，川普稱讚馬斯克是「砍成本最厲害的人」，還說馬斯克面對罷工態度強硬，「我有觀察你是如何對付那些罷工的人，你會直接走進去說『你們不想幹了？沒關係，那你們都可以走人了』」，馬斯克對此則笑而不答。美國聯合汽車工會在聲明中表示，工會已決定向美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board，NLRB）申訴，並稱川普及馬斯克的說法是對勞工的恐嚇與威脅，因為根據《全國勞資關係法》（National Labor Relations Act），雇主不得以「參與罷工」為由解雇員工，以解雇罷工者為要脅同樣也是違法的。美國聯合汽車工會可謂是川普與馬斯克的「眼中釘」，去年9月的美國汽車業大罷工主要組織者就是該工會，兩人都曾痛批過UAW會「毀掉美國汽車產業」，相較之下美國總統拜登則在當時現身UAW罷工現場聲援，這也促成今年7月美國聯合汽車工會宣布支持民主黨總統候選人賀錦麗，呼籲40萬成員投給賀錦麗。申訴曝光後川普陣型立刻攻擊對方「搞無恥的政治噱頭」，還稱美國聯合汽車工會這個組織試圖削弱川普在勞工階級的支持度，強調川普對中國進口商品加徵100%關稅的承諾才是真正保護美國汽車產業；馬斯克則諷刺該組織前兩任主席最終都因貪腐入獄，諷刺現任主席范恩（Shawn Fain）也等著步上後塵。UAW會員如何投票則被認為將影響今年的總統大選結果，這主要是因為美國聯合汽車工會與美國3大車廠，位處關鍵搖擺州密西根州且具有足夠影響力，近期多家民調顯示川普在密西根州的支持度已經開始落後於賀錦麗。從過去大選投票結果來看，密西根州選舉人票在2016年最終投給川普，其中UAW工會成員僅53%投票支持希拉蕊，而在2020年時密西根州選舉人票則再度翻盤挺民主黨，當時有63%的工會成員支持拜登。