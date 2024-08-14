一帶一路「錢坑」疑慮再現！雅萬高鐵半年就讓印尼慘虧逾72億元

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印尼雅萬高鐵去年10月正式投入運作，這項由中國與印尼合作興建，被視為「一帶一路」指標工程的重要基礎建設耗資數十億美元且延宕多年，如今根據最新財務報告顯示，光是今年上半年雅萬高鐵就讓出資的4家印尼國企面臨高達3.53兆印尼盾，相當於新台幣72億元的鉅額虧損。印尼國家鐵路公司（Kereta Api Indonesia, KAI）與其餘3間印尼國企，包含印尼國營建築公司「Wijaya Karya」、收費公路公司「Jasa Marga」及種植商「PTPN VIII」共同出資設立合資企業「Pilar Sinergi BUMN Indonesia（PSBI）」負責雅萬高鐵營運。根據印尼國家鐵路公司日前發布最新財務報告，該公司今年上半年因為經營雅萬高鐵，產生1.81兆印尼盾的虧損，而PSBI上半年更是合計出現3.53兆印尼盾（約新台幣72億元）的虧損。《雅加達郵報》、《聯合早報》報導指出，印尼國家鐵路公司持有PSBI共51.37%股份，其餘虧損會由剩下3家印尼國企分攤，而這還只是印尼方的虧損範圍，由於雅萬高鐵是PSBI與中國國企財團合資組建的「Kereta Cepat Indonesia China（KCIC）」共同承建營運，PSBI所持有的是KCIC當中屬於印尼的6成股份，剩下4成股份還得算上中方的虧損，加總合計下來，雅萬高鐵今年光是6個月的實際總虧損恐怕超出新台幣72億元。不過報導也提到，儘管在雅萬高鐵上蒙受虧損，印尼國家鐵路公司仍在今年上半年利用擴增煤炭貨運服務、增加客運豪華座位等方式擴增財源，取得1.1兆印尼盾淨利，年比增長33％。