陳盈潔終於開口了！上月才進加護病房　好轉後第一句問：錢夠嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲70歲資深女歌手因教唆偽造有價證券罪，去年（2023）8月入獄。（圖／翻攝網路 , 2018.03.28）

▲許常德（右）和陳盈潔感情深厚，曝光她摯友最近的病況。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）

70歲資深女歌手陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，去年（2023）8月入獄，然而她隨後傳出急性腎衰竭、敗血症，申請保外就醫，如今1年過去了，人仍在醫院中，好友許常德時常去探視，今（14）日他透露，陳盈潔的情況終於好轉，能夠開口說話了，第一句話卻是「錢夠嗎？」令人心疼。許常德在臉書發文表示，陳盈潔大姐告知他：「陳姐出了加護病房後有很大的進展，她終於說出了一句話，但那句話像流星一樣，說完就又不說了，這兩天有時候會用手回應，或是偶爾講個單字。」然而陳盈潔第一時間擔心的，竟然是醫藥費，心急問：「住在這裡，錢夠嗎？」大姐向陳盈潔解釋，因為這段時間持續有善心人士小額捐款，因此她的音樂會能夠如常進行，安慰對方：「妳不用擔心，妳是最幸運最多人幫的人。妳不用擔心，還有這麼好的看護，我也有機會休息了。」這看在許常德眼裡十分心疼，透露經濟狀況窘迫讓陳盈潔有如驚弓之鳥，因此她開口第一句話才會是現實的經濟問題。事實上，陳盈潔去年遭依「教唆偽造有價證券案」判刑3年2個月，事件起因於，她向朋友借了280萬，卻教唆姐姐在本票上寫下小妹陳郁心的姓名，法官認為其犯後還試圖卸責，因此原來判1年8月改判3年2月，全案定讞，然而她入獄後卻因為身體狀況申請保外就醫，一直呈現半昏迷狀態，讓人十分擔心。