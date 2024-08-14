購置成本貴5成！容膝式ATM供不應求　銀行搶買拚無障礙金融

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▲金管會主委彭金隆（中）今（14）日赴永豐銀行濟南路分行視察金融友善服務與設施。（圖／永豐銀行提供）

▲金管會主委彭金隆（左三）、財政部長莊翠雲（左四）等跨部會首長，今（14）日前往彰銀南港分行視察，由彰銀董事長凌忠嫄（左五）陪同。（圖／記者顏真真攝）

▲金管會主委彭金隆今（14）日前往永豐銀行濟南路分行視察，聽取行員介紹容膝式的ATM。（圖／記者顏真真攝）

▲彰銀今年也推出全台首張、亦為全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡Touch Card視障專屬信用卡。（圖／記者顏真真攝）

金管會推動公平待客及友善金融服務，繼選定公股第一銀行和民營玉山銀行，做為國內無障礙金融服務的友善標竿示範銀行後，金管會主委彭金隆今（14）日再到永豐銀行及彰化銀行視察，其中「容膝式ATM」，讓身障者操作時更方便。銀行也透露，由於各銀行 積極打造普惠金融友善分行，即便容膝式ATM比一般ATM貴了5成，在銀行積極購置下，也造成廠商供不應求。彭金隆則強調，金融業須持續強化公平待客服務，以獲得社會更大信賴，而且在精進過程中沒有最好只有更好。彭金隆上任後，今日首次視察國銀的金融友善服務設施，首站先到永豐銀行濟南路分行，體驗無障礙軟、硬體設施及行員服務等完善流程，包括新增容膝式及感應式ATM，當客戶走近機台時，可自動播音、提醒客戶使用無障礙機台，並透過語音方式存款、提款或轉帳等。不僅如此，臨櫃也提供聽障手語翻譯及增設容膝櫃台空間、升降桌面寫字台及手語翻譯服務、線上文字客服及口述免填單等完整的金融友善輔助工具；同步於ATM、服務鈴及補摺機增設定位點導盲磚，客服電話則新增友善標示，無障礙廁所內增設閃光警示燈、尿布台及置物架等，打造多元共融環境。彭金隆之後再轉往彰銀南港分行，財政部長莊翠雲也一同前往視察，其中彰銀在年領先同業首家設置「具容膝空間的無障礙ATM，此款ATM不僅符合內政部的自動化服務操作標準及美國無障礙設計標準，還考量輪椅使用者的需求，提供容膝空間，且強化個人隱私，操作螢幕設計為具防窺功能及提供鍵盤輸入時的防窺遮罩，讓輪椅使用者能安心舒適的使用ATM服務。彰銀表示，目前已經在南港分行、北門分行以及古亭分行設有「具容膝式」的無障礙ATM，年底前預計將在台中分行、南台南分行再各設置一台，明年至少還會在6家分行設置，也就是說，明年全台將有11家分行配有容膝式ATM，而且從8月開始，現有的視障語音ATM也新增語音存款功能，讓視障人士在銀行非營業時間也可輕鬆完成存款交易。永豐銀總經理莊銘福也指出，希望未來3到5年，所有分行可以打造成無障礙分行，短線先希望在每個6都行政區的分行，都可以設置1台「具容膝式ATM」。雖然這台ATM售價是一般ATM的1.5倍，也就是貴5成，不過，許多銀行也都想採購，包括外銀子行的滙豐銀、渣打銀及本土台中銀、陽信銀、華泰銀都已低調到彰銀參觀，更傳出陽信今年就會引進，其他金融機構也有機會可能在3年內開始佈點，也因為相當搶手，也導致供不應求。不僅在硬體設施上，彰銀今年也推出全台首張、也是全球首張與醫療單位攜手發行的萬事達卡Touch Card視障專屬信用卡，卡片設計視障友善，透過物理凹槽使視障者易於辨識卡片，並具備特殊晶片設計，將有效防堵晶片盜撬遭到冒用的可能性，專門提供視障者申辦，透過手機報讀功能，讓視障朋友隨時掌握交易狀態，進一步提升使用安全感。彭金隆在視察後則強調，金融業必須持續強化公平待客服務，獲得社會更大的信賴，而在精進的過程中，沒有「最好」，只有「更好」。希望持續精進，加強品質提高滿意度。銀行局長莊琇媛也指出，金融友善一直是金管會推動普惠金融重要的一環，去年開始以訪查方式，建立標竿銀行，亦發現每次訪查後，銀行也更精進努力，今年就看到「容膝式ATM」，也可以看到銀行努力爭取，形成相當好的典範，也希望這樣的友善金融服務，能普遍推到各分支機構。