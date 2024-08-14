林郁婷與戴資穎曾上擂台對決！拳后秀大絕「螃蟹拳」　小戴也出招

2024年巴黎奧運順利落幕，也讓台灣民眾對這些為國爭光的選手們有了更深的認識。當中，「台灣拳后」林郁婷因奪金而知名度大增，更被粉絲發現她與羽球天后戴資穎是交情很好的朋友。兩人不僅曾在擂台上對打過，還曾相約到KTV高歌一曲。
從社群平台的過往紀錄中可以看到，戴資穎與林郁婷早已是好友，平時就常一起出遊。2020年，戴資穎在Instagram上曾分享過與林郁婷見面的影片。影片中，兩人在擂台上戴著「巨無霸拳套」互相PK。儘管戴資穎展現了羽球場上的靈活身手，但在林郁婷的主場，攻擊仍屢屢被閃過。林郁婷隨後更搞笑地使出「螃蟹拳」，此時小戴也出招，直接搶走林郁婷一隻手套，超逗趣的畫面也被瘋傳。
此外，還有網友在Threads上翻出戴資穎IG中的另一段影片，影片拍攝於2019年，KTV包廂內戴資穎與姐姐賣力演唱，但中途一度笑場唱不下去，而坐在一旁默默吃水餃的林郁婷，發現鏡頭正在拍攝時，馬上起身離開畫面，展現了害羞可愛的一面。
這些展現兩人好交情的影片被網友們挖出後，再次引發熱議。有網友忍不住留言：「小戴唱歌超好聽，郁婷原本很認真在吃，但發現入鏡了就跑走，好可愛」、「小戴退役後真的可以出道了」、「金牌拳手的閃躲技術超高，鏡頭根本抓不到郁婷」、「小戴唱得真好」、「郁婷連單手都能贏，隔行如隔山是真的XD」。
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此外，還有網友在Threads上翻出戴資穎IG中的另一段影片，影片拍攝於2019年，KTV包廂內戴資穎與姐姐賣力演唱，但中途一度笑場唱不下去，而坐在一旁默默吃水餃的林郁婷，發現鏡頭正在拍攝時，馬上起身離開畫面，展現了害羞可愛的一面。
這些展現兩人好交情的影片被網友們挖出後，再次引發熱議。有網友忍不住留言：「小戴唱歌超好聽，郁婷原本很認真在吃，但發現入鏡了就跑走，好可愛」、「小戴退役後真的可以出道了」、「金牌拳手的閃躲技術超高，鏡頭根本抓不到郁婷」、「小戴唱得真好」、「郁婷連單手都能贏，隔行如隔山是真的XD」。
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