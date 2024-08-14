雙胞胎呱呱墜地才3天！加薩爸報戶口途中接噩耗　妻兒遭空襲炸死

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三天前才呱呱墜地的雙胞胎埃索（Aysal）與埃瑟（Aser）的死訊傳出後，親戚們紛紛前往奎姆桑家中哀悼。（圖／美聯社／達志影像）

▲在伊斯蘭葬禮上，奎姆桑（中）聽伊瑪目為死於空襲的雙胞胎孩子祝禱。（圖／美聯社／達志影像）

▲以色列這波針對加薩中部迪爾巴拉的空襲，還造成一名九個月大的嬰兒死亡。（圖／美聯社／達志影像）

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇襲身亡以後，哈瑪斯選出態度更為強硬的新任領袖，而以色列對加薩地區也持續發動空襲。在週三（14）的攻擊當中，一名新手爸爸在幫剛出生的雙胞胎孩子報戶口途中接獲噩耗，得知轟炸使妻兒全數罹難的他哭倒在醫院門口，只求能與家人見上最後一面。加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）週三遭到以色列國防軍（IDF）空襲，當地至少23人死亡，其中一對遭無情戰火波及的雙胞胎埃索（Aysal）與埃瑟（Aser）本月10日才剛呱呱落地，新手爸爸奎姆桑（Mohammad Abu Al Qumsan）在外出幫雙胞胎報戶口的途中，卻接獲自己的妻子祖瑪娜（Jumana Abuel-Qomasan）和兩名襁褓中的孩子在空襲中罹難的噩耗。綜合《美聯社》、美國有線電視新聞網（CNN）等13日報導，奎姆桑去年7月和擔任藥師的妻子祖瑪娜成婚，住在加薩首府加薩市（Gaza City），當時哈馬斯還尚未對以色列發動襲擊。戰爭爆發之後，以色列要求加薩市的居民撤離，兩人為了躲避戰火搬到當時影響較小的加薩中部城市迪爾巴拉，成婚一年後喜獲一對龍鳳胎，奎姆桑當天還在臉書分享喜訊，稱雙胞胎真是奇蹟般的誕生。沒想到當他週二出門幫孩子報戶口返回家裡的路上，卻突然接獲鄰居電話通知說他家遭到空襲轟炸。匆匆趕往醫院的奎姆桑手裏還拿著孩子們的出生證明，臉上卻出現絕望神情，他哭喊懇求醫院內的衛生官員，「我求求你、求求你讓我看一眼他們，還有我剛生完孩子的太太，請讓我見見她吧！」哭到一度暈厥的奎姆桑被親戚們帶到一旁，除了妻子和新生雙胞胎的冰冷遺體被白布覆蓋外，祖瑪娜的母親、孩子們的外婆也遭波及身亡，奎姆桑說自己只聽說房子被砲彈擊中，根本不知道發生了什麼事，怎麼現在就在為死去的家人進行伊斯蘭葬禮，「我甚至還沒有時間好好慶祝他們的誕生」。根據加薩衛生部統計，加薩地區受到以色列砲火之下已經超過4萬名巴勒斯坦人死亡，其中包含至少1.6萬名兒童，當中有115人是新生兒，另外也有超過9.2萬人受傷。聯合國今年2月評估，加薩約有1.7萬名兒童淪為孤兒，負責政治及和平事務的聯合國副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，開戰10個月以來，中東區域局勢進一步升溫的威脅從未如此顯著，這讓人不寒而慄，她呼籲各方「結束所有加劇衝突的煽動言論和行動」。