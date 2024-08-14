李炳輝生計困難！妻撞斷牙還要裝心導管　蕭敬騰、康康伸援手送暖

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▲李炳輝（中）日前受邀參加活動，兩名主持人在一旁擔任合音天使。（圖／中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

「走唱天王」李炳輝日前受邀出席2024「臺北Run for Dream」，與多位來自不同背景和表演領域的身障藝人，在新北投捷運站前廣場一同演出。他受訪時透露，近年來他和老婆身體有恙，老婆先前走路不穩撞斷牙齒，還需要裝心導管，一支要價9萬元，但因為不想欠人情，所以他只能努力跑活動賺錢。所幸演藝圈有溫情，不僅蕭敬騰給他尾牙的表演機會，康康也在他最困難的時候，曾私下捐款5萬元。李炳輝與太太近年身體出狀況，又因為新冠疫情，許多尾牙、春酒場皆取消，導致生計艱難，所幸李炳輝很正能量，表示去年底有接到2場尾牙，「一場來自台南施太太、一場則是蕭敬騰，揪感恩！」救了燃眉之急，此外，李炳輝也透露演藝圈有溫情，主持人康康為善不欲人知，「在我最困難的時候，康康私下捐款5萬元，幫助我們度過難關。」對康康的援助非常感激。而李炳輝即使曾中風，但至今仍堅持歌唱，用不變的歌聲和熱情，給予聽眾溫暖與力量，更以堅強的意志力克服困難，繼續演唱招牌歌曲，感動無數粉絲。被問及另一半身體狀況，他感謝大家關懷，表示老婆身體狀況有所控制，血壓和血糖都盡量控制在正常範圍內，「但她的身體仍不穩定，偶爾會出現走路不穩和突然跌倒的情況。最嚴重的一次是在路上跌倒，撞斷了上排牙齒，當時血流不止，只好全部拔掉。」此外，老婆本來應該要裝心導管，但是因為每支導管要9萬元，而且尚未得知要裝幾支，要動刀後才知道。雖然有很多好友主動表示要共同幫忙負擔，但妻子不想欠人情，只希望李炳輝能有更多表演機會來自力更生，目前他有請外籍看護日夜照顧另一半，不過李炳輝的身體狀況其實也需要被照顧，但他還是努力接活，在附近菜市場做街頭藝術表演，可惜收入非常差，加上最近新冠肺炎又開始大流行，身肩家中重擔的他，馬上去打了疫苗，只能慶幸沒有確診，還能繼續工作。李炳輝日前受邀參加「臺北Run for Dream」，主辦單位考量他的體力，也讓他盡量縮短在會場的時間，並安排他坐著開唱。李炳輝當天一連演唱3首歌，在和觀眾互動的過程中，可以感受到他全力以赴，非常珍惜和觀眾相聚的機會，唱到壓軸曲目〈來去夏威夷〉時，李炳輝主動邀請主持人合體演唱，兩位主持人也當仁不讓擔任起合音天使，整段演出非常熱鬧並獲得觀眾熱情回應。