從基層櫃員做起！何英明今真除土銀董座　明年稅前盈餘要拚200億

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▲土地銀行代理董事長何英明真除，今（14）日正式宣誓就職。（圖／土地銀行提供）

賴政府首波公股金控、銀行高層人事異動，今（14）日正式交接，其中土地銀行代理董事長何英明真除，宣誓典禮由財政部政務次長阮清華擔任交接監誓人。何英明也宣示6大策略目標，包括強化經營體質、深耕核心業務、提升獲利能力、推動數位金融、深化海外業務、善盡社會責任，也希望土銀不只做土建融，可透過「綠色金融放款」引導走入企業金融，並維持個金及財管等消金業務來平衡獲利動能。阮清華指出，何英明過去曾擔任汐止、和平及忠孝分行經理、董事會主任秘書、授審部經理、債管部經理、法遵長、總稽核及副總經理，資歷相當完整，對土地銀行有全面性了解，且嫻熟金融法規、銀行風險管理及內部稽核業務，在過去擔任總經理時期，即對銀行內部經營管理提出許多具體改善措施，包含重視法令遵循、風險管理、人才培育等，整體績效亦十分出色。在績效方面，土銀獲利從100年起已連續13年突破百億元，112年稅前盈餘達到新台幣170.43億元，創下歷史新高紀錄，同時也維持良好資產品質，他也期許土銀成為更「全方位」的行庫、獲利突破200億元。隨著全球經濟、金融仍充滿不確定性，在競爭激烈且多變的金融環境中，阮清華也期許，何英明在優良基礎上將持續強化土銀競爭力，創造客戶價值，擴大服務領域及增進員工福利，同時亦應關注永續發展議題，並配合政府政策，善盡企業社會責任，與客戶共同邁向企業永續經營。何英明也談到，進入土銀已近40年，從基層櫃員做起，在工作崗位秉持高度的熱忱，把握每一個機會，他熱愛土銀熱愛到太太都沒無法原諒他，生3個小孩時都不在太太身邊，也希望能為土銀帶來更多成長與進步。過去擔任汐止、和平、忠孝分行經理期間，他最喜歡帶著同仁拜訪客戶，覺得這樣才能讓分行動起來，衝刺業績；調任授信審查部經理、債權管理部經理、法遵長及總稽核時，特別有感於落實「內稽內控」的重要，在任內他很有把握大概每個案子把能考慮的風險都考慮進去了，更在接任副總經理職務後，傾力於授信放款業務推展，同時也嚴控品質。對於有幸接任土銀董事長，他表示在這競爭激烈且多變的金融環境中，何英明也深感責任重大，不敢有所懈怠，展望未來，土銀仍將秉持強化經營體質、深耕核心業務、提升獲利能力、推動數位金融、深化海外業務、善盡社會責任等6大策略目標。此外，因應銀行經營環境丕變帶來的挑戰，他強調，土銀今年經營主軸「綠金領航，雙翅展翼，永續共榮」，希望土銀授信不只做土建融，也能透過綠色金融放款，引導土銀走入企業金融，並平衡獲利動能，維持個金、消金及財管獲利增加，朝向永續共榮的銀行。