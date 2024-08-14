接任彰銀董事長！胡光華提5大面向開創新局　持續深化4大支柱

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彰化銀行今（14）日召開臨時董事會，推選胡光華擔任新任董事長，並隨即舉行董事長交接典禮，由常務獨立董事吳雨學監交。胡光華致詞表示，彰銀去年及今年上半年稅前淨利分別達到162億元與94億元創下新高，相信彰銀能在企金、消金、財富管理及財務操作等銀行4大支柱逐步深化，經由「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」5大面向開創新局，奠定永續發展的根基。胡光華為美國愛荷華州立大學企業管理研究所碩士，歷任合作金庫票券金融公司董事長、合庫金控暨合作金庫銀行副總經理、兆豐金控暨兆豐銀行總經理等職務，金融資歷豐富完整。胡光華在交接典禮致詞時提到，彰銀榮獲首屆永續金融評鑑肯定，去年及今年上半年稅前淨利分別達到162億元與94億元創下新高，前董事長凌忠嫄對於彰銀的領導貢獻有目共睹，相信彰銀能在企金、消金、財富管理及財務操作等銀行4大支柱逐步深化，經由「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」5大面向開創新局，奠定永續發展的根基。胡光華也宣示，未來將以「SMART」及「ABCDE」做為管理指導方針，包S的Strengthening強化及Shareholder股東；M的Marketing行銷及Market Driven市場驅動；A的AI人工智慧及Automation自動化；R的Resilience韌性；T的Training教育訓練。另外，還有Action行動及Accountability當責、Better優化、Compliance法令遵循及Customer客戶，還有Three Lines of Defense三道防線及ESG永續金融。由於明年彰銀也將邁入120歲，胡光華亦勉勵彰銀同仁攜手努力，站在百年基業上，發揮年輕活力與創新精神，共同將彰銀帶進另一個嶄新的局面，再創營運獲利高峰，更進一步實現成為最值得信賴的金融服務提供者願景。