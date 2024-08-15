快訊／柯文哲假帳案延燒！李文宗、端木正深夜進北檢複訊

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲時任柯文哲總統大選競總財務長的李文宗深夜步出北機組，接受檢方複訊（圖／記者朱永強攝）

▲會計師端木正以被告身份深夜現身北檢接受複訊。（圖／記者朱永強攝）

民眾黨主席柯文哲的政治獻金假帳風波愈演愈烈，週三（14）北檢指揮調查局兵分7路搜索會計師端木正所屬事務所、木可、時樂公司等處，晚間尼奧、時樂公司負責人戴利玲以證人身分移送北檢複訊後請回，稍早列為被告的會計師端木正、柯文哲競總財務長李文宗於晚間11點40分左右也接受檢方複訊。民眾黨主席柯文哲涉政治獻金疑申報不實案，14日台北地檢署承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺指揮調查局北機站前往李文娟、李文宗、端木正、戴利玲等人住家與公司以被告身份約談端木正、李文娟，競總財務長李文宗、尼奧及時樂公司負責人戴利玲則以證人身分到案說明。調查局人員晚間將戴利玲移送至北檢，經複訊半小時後離去，稍早列為被告的會計師端木正、時任柯文哲競總財務長的李文宗陸續步出北機組，接受檢方複訊。此前柯文哲競選團隊召開記者會指出，財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」擅自調節整體支出金額，將17筆漏報、誤報的帳目共1817萬餘元的錢，自行調節到時樂、木可和尼奧等公司，連當時競選總部財務長李文宗都不知道。端木正則透過聲明表示，關於柯文哲政治獻金申報案，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。