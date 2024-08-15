快訊／捲入政治獻金風暴　木可負責人李文娟深夜現身北檢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木可公關負責人李文娟深夜現身北檢。（圖／記者朱永強攝）

▲木可公關負責人李文娟深夜現身北檢。（圖／記者朱永強攝）

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署14日前往木可等公司進行搜索，晚間11點40分左右繼會計師端木正、柯競總財務長李文宗接受檢方複訊後，木可公司負責人李文娟也現身北檢，以被告身份到案說明。檢調懷疑，曾任柯文哲競辦財務長李文宗的妹妹、木可公關負責人李文娟、會計師端木正等人，涉嫌在處理柯文哲總統大選政治獻金時，以不實資料向監察院申請，涉犯刑法第215條業務上登載不實、第214條使公務員登載不實等罪嫌。台北地檢署承辦檢察官唐仲慶、郭建鈺，14日指揮調查局北機站兵分7路，前往木可、時樂、尼奧公司，及負責人李文娟、戴利玲住處、端木正會計師事務所等7處進行搜索，並調取相關單據。週三深夜，繼會計師端木正、競選總部財務長李文宗後，木可公司負責人李文娟也被告身分被約談現身北檢，檢察官漏夜偵訊中。