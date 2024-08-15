憲法法庭解除賽塔職務　塔克辛之女貝東丹將出馬角逐總理大位

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泰國憲法法庭14日宣布解除賽塔（Srettha Thavisin）總理職務的裁決後，為泰黨秘書長索拉翁召開記者會，表示為泰黨將仔細研究法院的裁決，以確定賽塔是否仍具備被提名為總理的資格。他表示，為泰黨目前還有兩位尚未當選的總理候選人，分別是貝東丹（Phaethongthan Chinnawat）和猜卡森（Chaikasem Nitisiri）。索拉翁指出，如果賽塔無法再次被提名，為泰黨將考慮提名貝東丹或猜卡森作為下一任總理的候選人。不過，他強調，這一決定需要首先與聯合執政黨進行磋商，以確定是否繼續從為泰黨中提名總理候選人。無論如何，為泰黨將優先考慮提名自己的候選人，因為為泰黨在國會中擁有最多的議員席位，並且兩位候選人都已為擔任該職位做好了準備。他還補充說，為泰黨此前對賽塔的總理職位充滿信心，原本認為他不會被解除職務。儘管事情已經發生，但為泰黨相信未來會更好，並承諾所有議員將繼續認真履行職責，推動國家向前發展。根據泰國法律規定，新總理將由眾議院投票產生。目前總理候選人包括：1.為泰黨：貝東丹、猜卡森2.泰自豪黨：阿努霆3.政府民力黨：巴逸4.聯泰建國黨：皮拉潘、巴育5.民主黨：朱林分析指出，新任總理將是為泰黨黨魁貝東丹和現任副總理兼內政部長、泰自豪黨黨魁阿努霆（Anutin Charnvirakul）其中一人。