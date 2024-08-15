中國廉價蔬果湧入泰國市場　當地農民面臨前所未有的生存危機

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泰國生鮮市場最近出現大量從中國進口的蔬菜和水果，這些進口產品包裝精美、價格低廉，對泰國本地農民造成極大的衝擊。根據當地媒體報導，在呵叻府的生鮮市場裡，來自中國的水果和蔬菜種類選擇相當多，尤其是蘋果、葡萄、梨和橙子等水果，價格實惠且包裝精美，受到顧客的喜愛，常拿來作為重要慶典上的貢品。市場上的蔬菜攤位也隨處可見從中國進口的花椰菜、青椒和蘑菇等，這些蔬菜跟當地產品放在一起販賣，但價格卻低很多。一位蔬菜攤販透露，由於泰國本地蔬菜供應不足，她只好中國訂購新鮮蔬菜。中國的蔬菜不僅能夠全年供應，而且價格遠遠低於泰國產品。舉例來說，包裝好的杏鮑菇中間商每包售價僅為10泰銖，她以20泰銖的價格出售，每包可以獲利一倍。然而，這些價格低廉的中國進口產品對泰國農民造成了沉重打擊。由於進口水果和蔬菜的低成本優勢，泰國農民很難競爭，尤其是在生產成本不斷攀升的情況下。泰國農民面臨的挑戰包括肥料、農藥、天然氣和薪水的上漲，使得他們的生產成本遠高於中國進口產品。這種價格競爭進一步壓低本地農產品的市場需求，導致農民收入減少，生計受到威脅。此外，長期依賴廉價進口食品可能會影響泰國農業的發展，削弱本地農民的競爭力，甚至威脅到泰國的食品安全。面對挑戰，泰國政府和農業部門需要採取措施，保護本地農民的利益，確保泰國農業的長期穩定與繁榮。