高球／總獎金100萬元！77位職業選手角逐頂粵吉品挑戰賽冠軍盃

我是廣告 請繼續往下閱讀

2024 ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽第五場比賽-頂粵吉品挑戰賽，今(15)日起一連兩天將在台中空軍清泉崗球場展開兩回合36洞競技，這場比賽總獎金為新台幣100萬元，參賽選手陣容中，前兩場仰德挑戰賽大崗山球場站及新豐球場站22歲的冠軍蘇晉弘前來挑戰三連霸，剛從體大畢業的他今年最大的目標是取得台巡一勝。去年此賽冠軍、同時也是去年TPGA巡迴賽新人獎得主呂孫儀尋求衛冕。此次協辦的空軍清泉崗高爾夫球場（CCK），有50年歷史的老球場，球道兩旁蒼勁高聳的老松樹以及頭頂上隨時低空呼嘯而過的民航機及戰鬥機，是所有到過CCK打球的球友最深刻的震撼體驗。近年來在總經理洪光明的帶領下，近年呈現出極好的風貌，尤其今年中部地區雨水豐沛，因此長草長得很濃密厚實，賽事球道全長7,140碼。台灣職業高爾夫協會理事長陳榮興表示，「這三年我們努力爭取台巡賽進入世界積分系統，在所有贊助商的支持贊助下，我們努力了三年，很高興終於在上個月(七月)通過世界積分組織的認可，並在2025年1月5日正式納入體系，成為具有世界積分的巡迴賽之一。挑戰巡迴賽設置的初衷就是要培植台巡賽的選手，很感謝贊助商持續不斷給我們的支持，所以選手要以好成績回饋他們的苦心與支持，大家一起努力把TPGA提升更上一層。」