日相熱門人選石破茂訪台！中國外交部嗆：歷史罪責嚴重、罄竹難書

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日本首相岸田文雄14日宣布，不參加下個月的自民黨總裁選舉，這也代表著他將離任首相一職，外界也紛紛分析有哪些熱門人選最可能接替首相大位。其中自民黨內呼聲極高的石破茂，近日正好來台進行訪問，也在接受媒體訪問時表達自己的參選意願。對此，中國強烈不滿，甚至端出殖民統治、歷史罪責來開嗆。根據中國外交部官網資訊， 14日在例行記者會上，有中媒提問到，對於日本自民黨前幹事長、眾議院議員石破茂等人，近日「竄訪」台灣並會見台灣地區領導人賴清德，北京有何評論？對此，中國外交部發言人林劍老調重彈，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，已向日方提出嚴正交涉。林劍並提到，台灣問題是中國核心利益的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線，日本曾對台灣殖民統治長達半世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責，呼籲日本個別政客，應牢記歷史教訓，認清世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。儘管目前尚未有人正式宣布參選自民黨總裁選舉，但日媒已經點名下屆黨魁熱門人選，包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充、石破茂、現任外相上川陽子、經濟安全保障大臣高市早苗、前首相小泉純一郎之子小泉進次郎等多位自民黨重量級政治人物。