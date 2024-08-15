柯文哲政治獻金假帳案！端木正、李文娟交保　限制出境受電子監控

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▲檢調偵辦柯文哲政治獻金假帳案，李文娟150萬元交保，限制出境出海、並受電子監控。（圖／NOWnews記者朱永強攝影2024.08.14）

檢調偵辦柯文哲政治獻金假帳案，昨（14日）大動作發動搜索，並約談時任競總財務長李文宗、妹妹木可負責人李文娟、會計師端木正等6人到案說明，台北地檢署漏夜複訊後，15日凌晨，依偽造文書罪，諭令端木正200萬元交保；李文娟150萬元交保；2人均限制出境出海、並受電子監控；木可會計人員何璦廷50萬元交保。而端木正覓保無著，檢察官降保為100萬元，15日上午6時許辦理保釋。據了解，文哲政治獻金案延燒，台北地檢署14日指揮調查局，搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司，及會計師端木正事務所共7處地點，並約談端木正、陳姓男助理、木可公關負責人李文娟，以及木可公關會計何璦廷、柯競總財務長李文宗、尼奧與蒔樂負責人戴利玲共6人。台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪諭令端木正200萬元交保、李文娟150萬元交保，均限制出境出海、接受科技監控，何璦廷50萬元交保。端木正覓保無著，檢方降保為100萬元，今上午辦理保釋。本月12日，民眾黨就政治獻金案召開記者會，控訴會計師端木正做假帳，且尼奧、蒔樂、木可均稱未收到柯競總申報的916萬元，民眾黨指出其3家廠商相關帳目遭修改，遭會計師端木正駁斥。台北地檢署向監察院調閱相關資料後，懷疑柯競總與木可間金流帳務不明，且負責木可公司記帳的員工何璦廷，曾於去年8月間到今年2月間，從柯競總收取約50萬元薪資、獎金，也曾以個人名義捐贈柯競總10萬元。本月14日，台北地檢署指揮調查局兵分7路搜索，並約談6人到案說明，其中，端木正、李文娟、何璦玲交保；時任競總財務長李文宗、尼奧與蒔樂公司負責人戴利玲、端木正的陳姓助理，都以證人身分請回。全案持續朝偽造文書等罪嫌方向偵辦，為釐清柯競總的政治獻金記帳、申報過程，後續不排除談柯文哲、時任競選總幹事的黃珊珊到案。