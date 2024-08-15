岸田文雄不選下任日本首相　矢板明夫：反而馬上掌握主導權

我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相岸田文雄，14上午突然召開記者會，宣布不會參加下個月舉行的自民黨總裁選舉，意味著日本首相將在今年9月後換人。知名日本媒體人矢板明夫分析，岸田此舉看似讓人意外，但其實也在情理之中，現在退出選舉，反而還馬上掌握了主導權。矢板明夫14日深夜在臉書粉專發文，肯定岸田文雄身為日本第100代首相，執政3年，在外交和國防上頗有建樹，可惜內政表現不如人意，包含日圓貶值、通膨、自民黨內弊案，使岸田內閣支持率一直徘徊在25%左右，今年年初又突然宣布要解散自民黨各大派系，一下子得罪了很多大佬，在黨內的聲望江河日下。矢板明夫認為，岸田突然宣布不參選，細想也在情理之中，以自民黨總裁選舉的流程來看，分兩階段進行，第一個階段是由國會議員和全國的黨員分別投票，如果沒有人過半數，將對第一名和第二名候選人進行第二輪投票；目前已經有石破茂、高市早苗、河野太郎、茂木敏充表態要參選，小泉進次郎、小林鷹之、上川陽子也可能投入選戰。參加者眾多，支持率低迷的岸田即使參選，也很難當選，甚至進不了前2名，如果現任首相在第一輪就遭淘汰，不僅會變成笑話，也會因此喪失在政壇的影響力。因此，岸田文雄決定現在退出選舉，矢板明夫分析，反而馬上掌握了主導權，因為岸田手上有將近50人的國會議員票，將成為所有候選人爭奪的焦點，自民黨各大派系的合縱連橫已經開始，總裁選舉進入了前哨戰。在可能參選的人當中，矢板明夫表示，石破茂的民調最高，有機會獲得一半以上的黨員票，進入第二輪選舉，但他在國會議員中的朋友太少，極有可能在第二輪投票中，不喜歡石破的幾大勢力會聯合在一起，把票投給另一位候選人。至於會在第二輪出線者、也就是最可能當選日本首相的人是誰？矢板明夫坦言，現在還看不清楚，不過依他個人之見，會在小泉進次郎、茂木敏充、小林鷹之，這3個人中選出。為何最支持台灣的高市早苗不在熱門名單上，矢板明夫點出，是因為沒有處理好和安倍派的關係，導致現在選情十分不妙，很可能找不到20個國會議員當推薦人而沒辦法登記；即使登記了，在第一輪被淘汰的可能性也非常大。矢板明夫在結尾特別提到49歲的小林鷹之，是這次總裁選舉的「黑馬」，本身也是親台派，有可能獲得安倍派的主要成員，以及二階派的支持。