獨／復興星聚點也要關了！板橋館、復興館全滅　自助吃到飽成回憶

今天就衝！全家濃美式33元、奶茶10元多1杯　中元節冰沙買一送一

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（14）日超商提神咖啡優惠來了，全家特濃美式、泰式綠茶第2杯10元，平均美式每杯33元，康康五酷繽沙買一送一喝到中秋節。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（14）日超商提神咖啡優惠來了，全家特濃美式、泰式綠茶第2杯10元，平均美式每杯33元，康康五酷繽沙買一送一喝到中秋節。（圖／記者鍾怡婷攝）
超商提神咖啡優惠來了！，全家今（14）日起特濃美式、泰式綠茶第2杯10元，平均美式每杯33元，本週康康五有酷繽沙買一送一喝到中秋節，還有百吉雪糕、金萱茶平均單件15元；7-11則有冰黑糖珍珠撞椰奶2杯120元，精品生椰後拿鐵2杯160元，寄杯美式、拿鐵6杯188元。

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🟡全家便利商店
📍門市｜即日起至8月18日
◾大杯冰特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家咖啡、綠茶第二杯10元。（圖／全家提供）
▲全家咖啡、綠茶第二杯10元。（圖／全家提供）
📍門市｜8月16日至8月18日
◾經典黑炫牛奶酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾金萱二十七700ml買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾葡萄王康普茶雙纖飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家酷繽沙買一送一，還有15元百百吉冰棒。（圖／全家提供）
▲全家酷繽沙買一送一，還有15元百吉冰棒。（圖／全家提供）
📍門市｜即日起至8月20日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）

▲全家指定門市至8月20日，白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）
▲全家指定門市至8月20日，白烏龍茶、福爾摩沙紅茶買1送1。（圖／業者提供）
📍門市｜8月7日至8月21日
單品咖啡同品項第2杯8元，以下舉例換算：
◾大杯單品美式第2杯8元，5.4折（原價100元、特價54元）
◾大杯單品拿鐵第2杯8元，5.4折（原價110元、特價59元）

▲全家父親節單品咖啡同品項第二杯8元。（圖／全家提供）
▲全家門市單品咖啡同品項第二杯8元，包含美式、拿鐵。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月16日至8月18日
◾精品生椰厚拿鐵2杯160元，72折（原價110元、特價80元）
◾冰黑糖珍珠撞椰奶2杯120元，7折（原價85元、特價60元）
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯44元，5.8折（原價75元、特價44元）

▲7-11超值五六日生椰咖啡優惠，還有黑糖珍珠撞椰奶2杯88元。（圖／7-11提供）
▲7-11超值五六日生椰咖啡優惠，還有黑糖珍珠撞椰奶2杯88元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月9日至8月16日
◾大杯卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾厚乳拿鐵13杯520元 ，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃拿鐵13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／焦糖瑪奇朵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾精品拿鐵／精品美式7杯520元，6.8折（原價110元、特價74元）
◾冰淇淋紅茶13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）

▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
▲7-11七夕情人節寄杯組合，13杯厚乳拿鐵520元。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月18日至8月27日
◾濃萃美式6杯188元，6.4折（原價50元、特價32元）
◾大杯冰燕麥拿鐵4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾香鑽水果茶4杯188元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾珍珠奶茶5杯188元，6.3折（原價60元、特價38元）

▲7-11中元節188元寄杯組合，美式、拿鐵近6折開喝。（圖／7-11提供）
▲7-11中元節188元寄杯組合，美式、拿鐵近6折開喝。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾香鑽水果茶買1送1，5折，（原價70元、特價35元）🔎點此購買
◾大杯精品美式買1送1，5折，（原價100元、特價50元）🔎點此購買

活動期間購買／贈送商品，且在2024年9月15日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲LINE禮物精品美式買一送一，可寄杯APP慢慢喝。（圖／翻攝自LINE）
▲LINE禮物精品美式買一送一，可寄杯APP慢慢喝。（圖／翻攝自LINE）

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