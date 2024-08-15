全台大雷雨變更猛！安比將轉中颱大迴轉　吳德榮曝「放晴時間點」

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▲受低壓帶影響，全台未來一週降雨時間長、範圍廣，尤其中南部地區「雨勢增大、雨時增長、範圍也增廣」。（圖／中央氣象署）

▲安比颱風暴風邊緣掃過日本本州東南部，隨後大迴轉，悟空颱風則對日本無影響。（圖／中央氣象署）

台灣不穩定的天氣還要持續一段時間，，出們務必攜帶雨具，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，，雨勢將會持續，下週三（8/21）慢慢趨於穩定。而颱風「安比」將增強為中颱，並在日本附近「大迴轉」。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「大低壓環流」型態將持續至週日，台灣在它的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，今（15）日至週日，清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，週日前，全台各地最高氣溫約在攝氏35至36度左右、大致仍偏熱，今日各地區氣溫，北部攝氏24至35度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏23至36度。吳德榮說明，下週一、下週二個地降雨可能更加明顯，，中央氣象署更提醒，中南部地區的降雨時間長、強度高，下週三太平洋高壓增強後，各地回歸晴朗炎熱、盛夏的天氣。針對颱風動態，吳德榮提及，輕颱「安比」，將增強為「中度」，受「大低壓環流」導引，，有旅日行程的民眾要注意。而輕颱「悟空」則在日本東方海面，向北轉東北東前進，距日本很遠，不會有影響。