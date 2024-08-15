全台大雷雨變更猛！安比將轉中颱大迴轉　吳德榮曝「放晴時間點」

台灣不穩定的天氣還要持續一段時間，週日（8/16）前受「大低壓環流」影響，午後對流發展旺盛，各地要留意大雷雨發生，出們務必攜帶雨具，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，下週一、下週二（8/19、8/20）將有「西南季風」通過台灣，雨勢將會持續，下週三（8/21）慢慢趨於穩定。而颱風「安比」將增強為中颱，並在日本附近「大迴轉」。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「大低壓環流」型態將持續至週日，台灣在它的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定，今（15）日至週日，清晨西南風與「陸風」輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，應慎防雷擊、強風及瞬間大雨等「劇烈天氣」。
週日前，全台各地最高氣溫約在攝氏35至36度左右、大致仍偏熱，今日各地區氣溫，北部攝氏24至35度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏23至36度。
吳德榮說明，下週一、下週二個地降雨可能更加明顯，由於「西南季風」通過台灣，配合地形抬升，各地仍有大雷雨，應續防「劇烈天氣」，中央氣象署更提醒，中南部地區的降雨時間長、強度高，下週三太平洋高壓增強後，各地回歸晴朗炎熱、盛夏的天氣。
針對颱風動態，吳德榮提及，輕颱「安比」，將增強為「中度」，受「大低壓環流」導引，中心明（16）日會掠過本州東南側近海、暴風邊緣掃過日本本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離，有旅日行程的民眾要注意。而輕颱「悟空」則在日本東方海面，向北轉東北東前進，距日本很遠，不會有影響。
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週日前，全台各地最高氣溫約在攝氏35至36度左右、大致仍偏熱，今日各地區氣溫，北部攝氏24至35度，中部攝氏24至35度，南部攝氏24至35度，東部攝氏23至36度。
吳德榮說明，下週一、下週二個地降雨可能更加明顯，由於「西南季風」通過台灣，配合地形抬升，各地仍有大雷雨，應續防「劇烈天氣」，中央氣象署更提醒，中南部地區的降雨時間長、強度高，下週三太平洋高壓增強後，各地回歸晴朗炎熱、盛夏的天氣。
針對颱風動態，吳德榮提及，輕颱「安比」，將增強為「中度」，受「大低壓環流」導引，中心明（16）日會掠過本州東南側近海、暴風邊緣掃過日本本州東南部，再向東北東大迴轉、加速遠離，有旅日行程的民眾要注意。而輕颱「悟空」則在日本東方海面，向北轉東北東前進，距日本很遠，不會有影響。