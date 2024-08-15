蔡依林關掉濾鏡差超大！43歲真面目曝光　粉絲全驚呆：完全不一樣

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林上直播濾鏡被開太大，工作室PO出現場拍攝的真實照片，不少網友表示「看得舒服多了！」（圖／微博）

天后蔡依林出道超過25年，風格相當多變，近來在各地舉辦「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」。而她近日剛結束上海的巡迴演出，隨即開直播和粉絲互動，還分享自己愛吃的美食，不過因為平台的美肌開太兇，導致她的妝容變得非常濃，有時候臉還會變形，讓許多粉絲都看傻，直呼「怎麼跟原本不一樣」。後來蔡依林工作室釋出現場拍攝的照片，發現狀態看起來自然很多，她超凍齡美貌根本不需要濾鏡修飾。蔡依林近日結束上海演唱會，隨即上直播和粉絲在線上互動，透露自己很喜歡成都的熊貓，也喜歡重慶的街景，對中國每個城市都有不同印象，其中對合肥的粉絲應援記得最深刻。不過當時直播的美肌濾鏡似乎開大太，導致蔡依林看起來非常不自然，不僅臉蛋變得尖銳，妝容看起來也很豔麗，和平時的狀態差很多。之後蔡依林官方工作室發出現場拍攝照片，發現蔡依林看起來變得自然不少，臉蛋變回正常比例，妝容也很淡雅，簡單襯托出她精緻的五官，皮膚看起來也非常澎潤有彈性，女神氣場依舊強大。許多粉絲就說，「這才是姐姐原本的美貌啊！ ！那個美顏出來受死」、「姐姐原本就很美，根本不需要開美顏，變得都完全不一樣了」、「那個濾鏡也太醜」、「下次直播請把美貌還給蔡依林，她不需要開美顏濾鏡！」、「直播美顏開過頭了，還是這樣看得舒服一點。」事實上，蔡依林一直都很崇尚自然，也沒有追求過度美白，先前她也曾在微博發文表示，「別奢求姐跟你家白紙一樣白」，還曾發哏圖反擊部分酸民，表示「有人問我怎麼那麼黑，真搞笑，一白遮三醜，你白是為了遮醜，我又不醜。」讓不少粉絲看了覺得超級解氣，還大讚「蔡姐太霸氣了！」