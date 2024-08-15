台灣一整片發黑！「豪雨亂轟好幾天」小心淹水　雨下最兇地區出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天午後，各地都有雷陣雨發生，中部以北地區及山區要小心「局部大雨或豪雨」的發生。（圖／中央氣象署）

今（15）日開始台灣進入多雨模式，受到大低壓帶和西南風的影響，未來幾天各地都有大雨和豪雨發生的可能，在歐洲模式的模擬中，台灣的降雨呈現一片紅黑色，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興特別提醒，在週日至下週一（8/18、8/19），中央氣象署預報員官欣平指出，今（15）日中南部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區有「局部大雨」發生的機率，其它地區上午多雲，午後有局部短暫雷陣雨，賈新興則說明，西半部降雨明顯，午後各地都有局部短暫陣雨；，台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨，這段時間台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區容易有局部積淹水現象；嘉義以南有局部陣雨，午後北部、中南部及宜花東有局部短暫陣雨。，主要是午後北部、中南部山區及宜花山區有些零星短暫陣雨。而在未來10天，靠近台灣的菲律賓東方外海至南海一帶，沒有明顯熱帶擾動或颱風發展，天氣變化大，民眾務必留意最新的天氣預報資訊。