中國官媒「神剪輯」戰狼官員「舌戰外媒」　引網友群嘲：最中幻想

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國前外交官、曾任鄧小平翻譯的中國智庫主管高志凱，近來接受半島電視台節目訪問，談到台灣、西藏、新疆問題乃至中國國家主席習近平和中共內部鬥爭等問題，面對連番敏感提問，高志凱似乎難以招架，在過程中頻頻「鬼打牆」，引得在場觀眾發笑。不過中共喉舌《環球時報》後續將訪問片段剪輯成「1分鐘精華版」，讚揚高志凱「舌戰外媒」的表現，沒想到卻遭中國網友紛紛留言嘲諷。中國已故領導人鄧小平翻譯、中國與全球化智庫」（CCG）副主任高志凱於本月10日在半島電視台英文節目「正面交鋒」（head to head）上，接受主持人、英國知名新聞工作者哈桑（Mehdi Hasan）的訪問，其中針對台海局勢、新疆與西藏人權、中國高層官員接連失蹤等相關議題進行辯論。哈桑首先從近年來受到高度關注的台海議題下手，連連問高志凱「中國是否正準備入侵台灣？」、「為何執著於台灣？」等一系列問題，不過高志凱的回應卻是中國的「戰狼式」老調重彈，稱「如果台獨份子想在某些大國的幫助下挑戰極限，這些大國若想利用台灣做為其與中國地緣政治競爭的代理人，那就等著看看會發生什麼吧！」、「中國的統一終將會實現」、「從中國主權和領土完整的角度出發，中國領土一寸不讓，中國人民一個也不能少，所以我們需要實現統一」等，後面還因為哈桑連番針對中國高官失蹤、新疆維吾爾族人權、習近平是否獨裁等提出相關質疑，更讓高志凱難以招架頻頻「鬼打牆」，甚至說出「你永遠不會再見到他（秦剛）」等話語。不過《環球時報》近來將高志凱回應台灣問題的部分剪輯成「1分鐘精華版」，標題寫上「高志凱舌戰外媒：中國領土一寸不讓，中國人民一個不少！想要利用台灣做為與中國競爭代理人，那就等著看會發生什麼！」，以此讚揚高志凱的表現。影片中可以看到，特別選用了高志凱頗具氣勢的回答部分，再巧妙穿插著台下觀眾聽得津津有味的表情，讓高志凱看上去「戰狼感」十足，營造出他令主持人哈桑啞口無言的感覺。但從底下網友的留言就知道《環球時報》此舉根本「破功」，中國網友紛紛留言嘲諷，「連完整視頻都沒法放就別扯犢子了」、「敢把完整版放出來嗎？」、「你要是能把完整版在wb（微博）成功發出來，我就信你說的這套」、「最中幻想」、「剛看完完整版，你懂得……」、「能放出來的都是國內特供的」。