選區農損陳情案暴增　江啟臣憂心：極端氣候衝擊台灣不亞於戰爭

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▲江啟臣指出，極端氣候不斷造成農損，連帶使得物價上漲、影響國家經濟。（圖／翻攝江啟臣臉書，2024.08.15）

凱米颱風為台灣帶來嚴重災情，各地仍復甦中，立法院副院長江啟臣指出，氣候變遷引發極端氣候現象，對農業、經濟、就業及居民生活造成嚴重衝擊，已經不亞於戰爭。他舉例光是選區的梨山水蜜桃農損，上半年會勘就超過10次；日前的凱米颱風，選區農損陳情更超過40件！面對極端氣候嚴重衝擊，現下各種現金救助或農業保險都只是亡羊補牢，無法阻卻物價上漲、未來的糧食危機。江啟臣今（15）日將赴美參加全美台灣同鄉會聯誼會年會，出發前仍憂心地方農損。他在臉書發文指出，氣候變遷對全球影響已是現在進行式，引發的極端氣候現象如寒流、高溫、颱風、強降雨和冰雹等，對於農業、經濟、就業及居民生活都造成嚴重衝擊，台灣亦無倖免。近來因氣候變遷，導致農作物難以開花結果、蜜蜂無法採蜜的事件不斷增加。農家出身的江啟臣說，光是今年上半年，自己選區內會勘的地區和農作，就包括新社枇杷與桃子，東勢高接梨、梅、桃，梨山水蜜桃、新社巨峰葡萄、豐原柑橘等，光是梨山水蜜桃就超過10次農損會勘；而今年第一個襲台的凱米颱風，地方服務處接獲超過40件陳情。根據農業部統計，台中市農林漁牧業因凱米颱風損失達3億4,714萬元，占全台農損10%。江啟臣說，這些都是農業受極端氣候影響日益嚴重的鐵證，國人必須認知「氣候變遷帶來的衝擊並不亞於戰爭，極端氣候也能夠讓數百萬人流離失所」。農業衝擊連動影響物價上漲，農民離農也會影響國家經濟、就業，甚至糧食安全。他指出，政府現下各種現金救助或農業保險都只是亡羊補牢，面對極端氣候的根本之道是提出減碳調適對策。他呼籲政府務必儘速因應，各界也應加強相關問題的關注與討論，一起努力降低對環境的衝擊。