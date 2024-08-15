2024新北街頭學校8/17府中打造街頭「新派對」　音樂人DJ輪番上陣

【新北市訊】2024夏天備受街頭玩家期待的「新北街頭學校—新派對」即將於本週末17、18日在板橋府中地區熱鬧登場，「新北街頭學校」今年以府中15為據點，打造為期3個月的室內展覽，更將於週末兩天盛大舉辦街頭新派對，邀請到臺饒新勢Multiverse、饒舌少女林潔心、當紅派對組織國語作業簿、9m88與經紀人Mia及日本嘻哈冠軍DJ SHOTA等知名音樂人，還有府後廣場精采的饒舌、塗鴉決賽，從府中廣場的校車舞台以及府中15各樓層，一共6個舞台加上風格市集同時上陣，要讓喜愛街頭文化及派對的民眾感受最強勁的街頭量能！
「新北街頭學校」以樓層劃分，在府中15推出四大主題展區，三樓展區將化身「視覺電子實驗課」，由次文化派對達人及音樂人，帶來視覺與聽覺的雙重衝擊；邀請國際級DJ Sonia Calico、次文化藝術家YU3N HS1EH及千禧電幻少女E1and等，以獨特的電子音樂風格，帶大家穿梭虛實世界，感受街頭文化的無限可能。
四樓的「街頭生存講堂」，則透過4場 Live Podcast，揭露街頭藝術家的獨特思維。爵士女伶9m88與經紀人Mia，將在現場分享過往演出故事；《大嘻哈時代2》導演謝乾乾與喜劇演員賀瓏等業界重量級前輩，將分享他們在街頭文化中的生存哲學及獨到見解。
五樓的「律動養成班」藉由豐富的節奏律動組合，帶大家探索肢體可能性。邀請日本DJ SHOTA 及臺灣DJ Vicar輪番演出，街舞老師學耀、Taco則難得以 DJ身分分享歌單。此外，還有新生代派對組織Butter、NOD TOWN將現場帶領大家探索肢體的可能性，喚醒體內的原始律動感。
府中廣場的校車舞台，將由臺饒新勢MULTIVERSE、饒舌新星林潔心、當紅派對組織國語作業簿及創作勢力PIZZALI等知名音樂人輪番上陣。「新北街頭學校—新派對」從戶外玩到室內，涵括饒舌、塗鴉、律動課程、DJ演出、講堂、市集，活動免費入場，歡迎一起來感受街頭魅力！更多「街頭學校」活動相關資訊請至「2024新北街頭學校」IG查詢。
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四樓的「街頭生存講堂」，則透過4場 Live Podcast，揭露街頭藝術家的獨特思維。爵士女伶9m88與經紀人Mia，將在現場分享過往演出故事；《大嘻哈時代2》導演謝乾乾與喜劇演員賀瓏等業界重量級前輩，將分享他們在街頭文化中的生存哲學及獨到見解。
五樓的「律動養成班」藉由豐富的節奏律動組合，帶大家探索肢體可能性。邀請日本DJ SHOTA 及臺灣DJ Vicar輪番演出，街舞老師學耀、Taco則難得以 DJ身分分享歌單。此外，還有新生代派對組織Butter、NOD TOWN將現場帶領大家探索肢體的可能性，喚醒體內的原始律動感。
府中廣場的校車舞台，將由臺饒新勢MULTIVERSE、饒舌新星林潔心、當紅派對組織國語作業簿及創作勢力PIZZALI等知名音樂人輪番上陣。「新北街頭學校—新派對」從戶外玩到室內，涵括饒舌、塗鴉、律動課程、DJ演出、講堂、市集，活動免費入場，歡迎一起來感受街頭魅力！更多「街頭學校」活動相關資訊請至「2024新北街頭學校」IG查詢。