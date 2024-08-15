揭96萬便當之謎！民眾黨秀收據　四叉貓親訪店家驚爆：週日不營業

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民眾黨主席柯文哲競選期間，向「大愛素食天地」購買新台幣96餘萬元便當，引發外界質疑。對此，網紅四叉貓（劉宇）今（15）日實際前往店家，發現是小李便當店與大愛素食餐廳共用統編章，而民眾黨副秘書長許甫秀出的那張收據是今年1月7日，但週日店家沒營業。柯文哲陷政治獻金申報不實風波延燒，1筆在「大愛素食天地」購買96餘萬元便當，引發外界質疑，民眾黨發言人戴于文表示，經過對帳清查，找出兩筆收據，1筆為112年9月7日購買110元，1筆為113年1月7日購買960元，但會計師受託登打時，將兩筆直接誤登為96萬110元，致使外界誤解，此款項會盡快向監察院補正。對於相關爭議，四叉貓上午前往便當店，並提出4重點。第一，他說，小李便當店使用大愛素食天地的統編章、第二，小李便當店員跟他說，他們六日不營業。四叉貓表示，許甫的發票是2024年1月7日，那天是星期日；最後他呼籲，輪到許甫出來解釋囉。