冰箱放廁所！內湖4坪套房月租6千被讚便宜　網酸：洗澡會被電死！

房價、租金居高不下，網路也經常出現討論聲浪！一名網友在「爆怨公社」轉貼網路租屋資訊，分享一間台北市內湖區的單人套房月租金僅要6千元，但空間僅冰箱4坪大、冰箱還放在廁所，屋況引起網友熱議。
根據網友轉貼資訊，廣告標榜「套房1樓、低租金、巷內安靜」，該套樓為5樓公寓中的1樓，4坪大小月租金6千元，可仔細觀察照片可發現房內極為狹小，除了放下一張床外，僅有一小夾縫放吊衣架，還有一台小冰箱放在廁所裡，讓該網友忍不住開酸「今日台灣明日香港，謝謝房東給年輕人希望」。
原PO貼文一出，「冰箱放廁所」一事立刻引起網友熱議，「廁所放冰箱是什（麼）神奇的操作」、「漏電剛好往生」、「這樣冰箱不會壞掉嗎」、「房客遲早洗澡電死」。有網友糾正原PO說法，「是今日香港、明日台灣」；也有人討論「老房子硬隔成套房的」、「好髒」、「感覺三坪都不到」等其它問題。
《NOWnews》實際查詢租屋網站，發現並未搜尋到此筆資料，推測仲介已經下架，又或者資料已過期。
全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，租金指數不斷攀漲，這樣的房型早已見怪不怪，但將冰箱放在浴廁內確實有安全及衛生疑慮，租金6千元其實在內湖尚有其它選擇，有租屋需求民眾尚可多方比較。
不過，他也指出，網酸「今日香港、明日台灣」並非沒有道理，目前台灣房價持續攀升，加上通膨萬物皆漲，房東持有成本也隨之攀升，這波租金漲勢恐怕難見回頭，但唯有薪資漲幅最慢，建議政府除了蓋社宅、發展AI外，也應留意房物價管控。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，租金指數不斷攀漲，這樣的房型早已見怪不怪，但將冰箱放在浴廁內確實有安全及衛生疑慮，租金6千元其實在內湖尚有其它選擇，有租屋需求民眾尚可多方比較。
不過，他也指出，網酸「今日香港、明日台灣」並非沒有道理，目前台灣房價持續攀升，加上通膨萬物皆漲，房東持有成本也隨之攀升，這波租金漲勢恐怕難見回頭，但唯有薪資漲幅最慢，建議政府除了蓋社宅、發展AI外，也應留意房物價管控。
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