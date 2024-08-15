矽谷大廠思科二次裁員！超過5500人受影響　削減成本轉投入AI領域

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矽谷科技大廠思科（Cisco）今月2月時宣布將在全球範圍裁員5％人力、約4000多位員工會受到影響，並調降了年度收入目標。而最新傳出將二次裁員，再砍掉7％人力，以削減成本將資金轉向發展AI、資安等成長更為快速的技術領域上。綜合外媒報導，截至2023年7月，思科擁有近8萬5000名員工，若以7％人力換算，約有5900人將受到影響。思科今年6月時曾表示，將挹注10億美元投資AI新創企業，以加強AI技術研發能力。思科這波裁員預計將支出10億美元的費用，其中2025年第一季支出大約落在7至8億美元，人事成本主要來自於資遣費，一次性解聘福利與其他衍生費用。思科發言人布藍（Robyn Blum）表示，此次裁員是為了讓公司能夠投資在能幫助業務成長和提升效率的關鍵領域，包括研發AI技術、資安等等，布藍強調公司將替受影響的員工提供全力支持，並稱思科將持續專注成長以及提升效率和改善成本結構。