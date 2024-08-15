桃園青埔「2000萬以上」預售屋增加了　誠品高鐵5000坪書屋2028開

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▲青埔房市熱絡，2000萬以上預售案增加了。（示意圖／記者徐銘穗攝）

桃園青埔特區受惠於高鐵及機捷雙軌便捷，重大建設陸續完工到位，利多豐富，青埔特區房市供給量能穩定，多年來持續屬於不動產市場討論熱區，觀察國泰房地產2024年第二季調查分析，青埔特區購屋總價2千萬以上預售案有增加趨勢。未來誠品生活也預計在高鐵站前開設5000坪獨棟書屋，建設遍地開花，話題性不斷。國泰房地產今年第二季調查顯示，青埔特區平均單月銷售表現亮眼，需求量能大增、拋開去年低迷態勢。觀察這一年（2023年～今年第二季）來，總價範圍高於2000萬的預售個案，呈現微幅增長趨勢；近五年總價2000萬～2500萬的預售案比例約11％，而近一年來則上升至18％。而近五年總價1500萬～2000萬的預售案比例為33％，近一年則來到40％；近一年總價2500萬～3500萬的新案比例也有上升趨勢。由於新建案客群以自住與換屋客為主，永慶不動產青埔IKEA加盟店許昊衡店長表示，確實隨著發展持續看好，青埔近年房市也走熱，房價也因此被帶動上去。許昊衡指出，青埔發展看得見，且持續實現，未來包括國泰人壽在桃園高鐵站前廣場的BOT開發案，將有高檔酒店進駐，並有商辦、商場設施，另外正在施工的桃園國際會展中心、市立美術館，重大建設多，加上軌道便利性，增添青埔房市能量及買氣。除此之外，誠品生活也插旗桃園青埔商圈，將與臻鼎科技合作進駐該公司總部大樓，預計在高鐵站前開設5000坪獨棟書屋，緊鄰IKEA的9000多坪大店，距離桃園高鐵站僅3分鐘路程，預計2028年營運。誠品董事長吳旻潔表示，該店會是一間大家「從沒看過的誠品生活」，屆時將為青埔商圈添加更多購物選擇。誠品生活董事長吳旻潔也說：「誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真！誠品生活非常榮幸能有機會與臻鼎科技集團攜手合作，在高鐵站前核心地帶，量身打造一家從建築到室內空間，都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店。