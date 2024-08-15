中元節超商優惠！全家抽取衛生紙「狂殺3折」　7-11一招結帳打9折

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家五月花抽取式衛生紙下殺3折。（圖／全家提供）

▲7-11中元節限定優惠， icash Pay消費指定商品滿250元立折35元；OPEN錢包&icash 2.0立折25元，約打9折優惠，且可累折。（圖／7-11提供）

2024中元節在本週國曆8月18日登場，超商也祭出中元節限定優惠搶商機，全家即起限5天，五月花厚棒抽取式衛生紙原價259元、特價2串159元，相當於單串狂殺3折。7-11則是明（16）日起至18日限定，使用指定支付方式，滿250元最高折35元，比9折更便宜，相當於8.6折。全家本週快閃優惠，即起至8月18日，「五月花厚棒抽取式衛生紙」60抽Ｘ6包／串大特價，單串原價259元，限時5天下殺兩串只要159元，相當於單串80元，狂殺3折優惠。7-11中元節限定優惠，自8月16日起至8月18日， icash Pay消費指定商品滿250元立折35元；OPEN錢包&icash 2.0立折25元，約打9折優惠，且可累折。限icash Pay、icash2.0、OPEN錢包單筆全額支付指定指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品/禮盒。不包含行動隨時取/i預購/預購/i划算/外送/7-ELEVEN線上購物中心/全店集點兌換買1送1商品。