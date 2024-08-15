前統一獅黃勇傳找到新工作？被爆出在7-11當店員　球迷：下放五軍

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▲前統一獅內野手黃勇傳主動開記者會解釋債務，想要澄清自己沒有賭博，目前還在找尋球隊。（圖／陳明中攝）

前中職統一7-ELEVEn獅隊內野手黃勇傳，5月初因為借貸關係等不明，被獅隊開除，他在5月23日確定遭到中華職棒大聯盟確認完成讓渡程序，成為自由球員，正在等待各隊邀請，黃勇傳在開季等過去就有多次報到未到，甚至還有跟獅隊請假，結果「放鳥」的狀況，黃勇傳也跟球隊內外球員都有借款，黃勇傳在日前記者會上公佈自己欠款高達212萬元以上，但堅稱自己未涉賭，真的本人欸」、「真的假的還是離不開統一」、「這哪一間門市」等，十分好奇。對此，黃勇傳經紀公司目前並未回應，