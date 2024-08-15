前統一獅黃勇傳找到新工作？被爆出在7-11當店員　球迷：下放五軍

前中職統一7-ELEVEn獅隊內野手黃勇傳，5月初因為借貸關係等不明，被獅隊開除，他在5月23日確定遭到中華職棒大聯盟確認完成讓渡程序，成為自由球員，正在等待各隊邀請，不過據了解，黃勇傳一度傳出可能有業餘球隊有興趣，但仍沒有下文，近期黃勇傳因為在羅東出沒，有球迷認出他在7-11打工，發文「野生前職棒球員黃勇傳遭下放至統一五軍」吸引不少球迷好奇，並放上照片，因此受到關注。
黃勇傳借貸關係影響 一度成為各隊拒收
黃勇傳在開季等過去就有多次報到未到，甚至還有跟獅隊請假，結果「放鳥」的狀況，連球隊集合他也多次缺席，導致獅隊寧願開除他，也不希望他的狀況影響球隊。
黃勇傳也跟球隊內外球員都有借款，曾經高達有超過10個債主跟他索款，他也擔心會影響到球隊，因此，他也決定「逃避。」黃勇傳在日前記者會上公佈自己欠款高達212萬元以上，但堅稱自己未涉賭，不過以目前狀況來看，各隊都已經放棄跟他簽約。
黃勇傳一度傳出可能去桃園市成棒隊發展，但是目前來看並沒有在球隊名單中，黃勇傳日前被球迷發現在「小七」打工，他也幫忙民眾微波牛奶等，球迷也說：「是真的，他本人很親切。」其他網友則留言：「真的本人欸」、「真的假的還是離不開統一」、「這哪一間門市」等，十分好奇。
對此，黃勇傳經紀公司目前並未回應，而獅隊球團相關人士表示，以超商系統來說，各加盟店晉用人事，也跟總公司無關，黃勇傳很可能只是暫時打工。
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黃勇傳在開季等過去就有多次報到未到，甚至還有跟獅隊請假，結果「放鳥」的狀況，連球隊集合他也多次缺席，導致獅隊寧願開除他，也不希望他的狀況影響球隊。
黃勇傳也跟球隊內外球員都有借款，曾經高達有超過10個債主跟他索款，他也擔心會影響到球隊，因此，他也決定「逃避。」黃勇傳在日前記者會上公佈自己欠款高達212萬元以上，但堅稱自己未涉賭，不過以目前狀況來看，各隊都已經放棄跟他簽約。
黃勇傳一度傳出可能去桃園市成棒隊發展，但是目前來看並沒有在球隊名單中，黃勇傳日前被球迷發現在「小七」打工，他也幫忙民眾微波牛奶等，球迷也說：「是真的，他本人很親切。」其他網友則留言：「真的本人欸」、「真的假的還是離不開統一」、「這哪一間門市」等，十分好奇。
對此，黃勇傳經紀公司目前並未回應，而獅隊球團相關人士表示，以超商系統來說，各加盟店晉用人事，也跟總公司無關，黃勇傳很可能只是暫時打工。