孫安佐錄影一半被呼巴掌　狄鶯發雞湯文「大大方方的全力做自己」

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▲孫安佐日前受邀擔任實境節目《拳願之星選拔賽》評審，錄影期間和另一位評審起口角，接著發生肢體衝突。（圖／陳明中攝影）

▲狄鶯（左起）、孫鵬、孫安佐一家三口關係獲得修復。（圖／狄鶯臉書）​

「滋事型」網紅孫安佐今（15）日傳出擔任拳擊選秀節目評審，疑似言行被看不順眼，遭另一名也是評審的拳擊手開嗆，孫安佐先是掐住對方脖子，拳擊手也出手掌摑孫安佐，突發狀況導致錄影中斷，場面尷尬。孫安佐遭人呼巴掌，母親狄鶯稍早分享心靈雞湯文，一句「大大方方的全力做自己」，引人聯想。今天早上，狄鶯在臉書發布以「全心全力做自己才有資格去愛別人」為題的勸世文，其中一段寫下：「我們風塵僕僕地來到這個世界，要為自己喜歡的人熱愛生活，也要為愛自己的人努力地活著。外面吵雜的聲音真的無關緊要，不要因為別人不好的言論便懷疑和否定自己。僅有一次的青春，一定要勇敢，大大方方的全力做自己。」狄鶯表示，隨時要提醒自己「不忘初心，愛您所愛」，話鋒一轉，她再分享友人說的一段話，「生活各自不易，個人所求不同，各自立場不一，勿在別人心中修行自己，也不要在自己心中強求別人。」指自己對這翻話頗有同感。接著，狄鶯又說：「人生從來都不完美，各有各的不足，各有各的難處，各有各的煩惱，各有各的生活方式！沒必要和一些沒必要的人去說一些沒必要的話，然後產生一些沒必要的情緒，因為我們每個人立場不同，所求不一，所以不必刻意強求別人的認同和理解。」狄鶯隨文附上和老公孫鵬、兒子孫安佐參加國片《角頭：大橋頭》活動的全家福，網友紛紛留言：「看到你們全家人開心一起，真的好棒」、「小孩已經長大，要把責任還給他自己去負責，祝福你們全家」、「美好的一家人，要懂得珍惜」、「祝福兒子越來越好，越來越成長，不在給爸爸媽媽操心！」