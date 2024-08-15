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《台灣龍捲風》男星黑支再爆酒後釀禍！男客遭攻擊頭破縫3針

記者藍詩孟／綜合報導

▲男星黑支曾演過8點檔《台灣龍捲風》！14日酒後吃宵夜時和人起衝突，把一名男客人揍到頭破縫3針。（圖／黑支臉書、翻攝畫面）
▲男星黑支曾演過8點檔《台灣龍捲風》！14日酒後吃宵夜時和人起衝突，把一名男客人揍到頭破縫3針。（圖／黑支臉書、翻攝畫面）
本土劇男星「黑支」（本名：陳清達）過去曾多次發生酒後鬧事衝突，昨（14）日凌晨更因在自助餐店揍人被警方逮捕。據了解，黑支凌晨12點多走進彰化一家自助餐店，對女店員大聲咆哮；一旁男客人看不下去，拿起手機錄影蒐證，怎料黑支發現後更添怒火，當場攻擊男客人，導致男客人身上多處擦挫傷，頭頂更因此掛彩，縫了3針。

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男藝人黑支過去經常在本土劇中擔任綠葉，經典8點檔《台灣龍捲風》也有他的身影，對觀眾來說是熟面孔，並不陌生；但黑支酒後經常性格大變，14日凌晨他就被拍到大鬧自助餐店。目擊者稱，當時黑支入店後沒點菜，女店員問他要吃白飯還是清粥，黑支就突然開始大聲咆哮，怒罵女店員態度不好，疑似還作勢要打人。

▲黑支酒後起衝突打人（圖／黑支臉書）
▲黑支在本土劇中經常飾演大哥大，臭臉時看起來凶神惡煞。（圖／黑支臉書）
吃宵夜大聲咆哮店員　見義勇為男客人錄影遭黑支爆打

一旁的男顧客看不下去，拿起手機錄影蒐證，黑支見狀後更為火大，開始上前叫囂，最後友人勸阻無效，黑支直接對男顧客動手，還拿店內椅子猛砸對方，將人打到渾身是傷，警方到場後才停手。員警表示黑支身上有明顯酒味，他也供稱自己有喝酒，經檢測黑支酒測值達1.04超過標準、男客人酒測值為0，雙方均表示有受傷，因此分別被送往秀傳、漢基醫院治療。

遭毆打的吳姓男客人送醫後驗傷，背部、手部、肩膀均有傷痕，頭頂上的傷口更是縫了3針，他氣憤表示要告黑支涉嫌傷害及公然侮辱。男客人也說自己不後悔「公親變事主」，認為不能姑息這種喝酒鬧事之人，他是出於保護身材嬌小的女店員和自己才選擇錄影，並沒有做錯。

▲黑支，陳清達，自助餐店打人（圖／黑支臉書）
▲黑支過去也數度發生喝酒鬧事、打人事件，更曾酒後肇逃，前科累累。（圖／黑支臉書）
喝酒鬧事早不是第一次！黑支曾大鬧醫院、酒駕肇逃

而黑支喝酒鬧事過往也被起底，他曾在2013年大鬧彰化基督教醫院，帶媽媽去急診時不僅飆罵髒話還毆打醫師；2015年他手機遺失後報案，也對員警動手拉扯、辱罵遭起訴。2016年黑支更曾酒駕撞車、事發後搭計程車離場肇逃，前科滿滿可謂是劣跡斑斑。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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