龍年房市下半場開打！預售推破1200億　住展：購屋族搶買不議價

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住展公布7月「北台灣新建案市調」，六大指標呈現「二升、二平、二降」，預售推案量、待售建案個數走升，尤其北台灣7月案量突破1200億；新成屋戶數、議價率持平，來客組數、成交組數下滑。住展雜誌發言人陳炳辰表示，建商下半年依舊瘋狂推案，然而，在賣方市場下建商讓利有限，不少買方都不再討價還價，先買再說。陳炳辰表示，時序已到下半年，由於下半年「囤房稅、台股動盪」等變數增多，不少建商趁榮景未消大舉推案，盼搶一波「8月台商資金解禁」買氣，預售推案量推破1200億、月增300多億元。破百億預售大案如新北市土城區「新濠岳」與基隆市暖暖區的「甲山林城上城2-美麗上城」，超過50億元的指標案則有台北市北投區的「達麗河藴」、萬華區的「皇翔ASTER ONE」，以及新北市板橋區的「立信雙星」，又有近10案均在數十億元量體。另，有指標成屋案價碼面較吃虧，戶數仍維持低檔不到200戶，具指標的為新北市中和區的「漢寶捷運學府No.3」，當前新成屋房價高，已不大適用新青安方案，搭不上順風車， 7月正式上路的新版囤房稅亦令這類產品衍生風險，而現階段熱度又更傾向預售屋市場，建商無意於此都不意外。不過，目前看屋、成交組數已明顯下滑。陳炳辰說，主要是因為新案多接近尾聲，不少區域呈現新案真空狀態，事實上，民眾購屋心態未減，仍維持中上水位，如新北市三重區、中和區、板橋區、淡水區，與新竹縣的竹北區都有一定亮眼度個案，不乏傳出單周超過50組的來客組數，或單周10-20組的成交組數，成績不俗。待售建案數也印證買氣持穩，案數降至916案，前月已跌破千案，7月再減逾50案，北台灣各縣市一致順銷，新案市場量體最大的新北市去化狀態最佳，其次為新竹地區，不論是二線地帶有其比價效益，或是核心區新案稀缺，都有助於帶動新竹買氣。議價率分數持平，可觀察開價與實價揭露成交價實在相去不遠，完全賣方市場下，讓利空間不到一成，像宜蘭、基隆的新案平均單價在2、3字頭，以當前市況來說低無可低，還能打個95折就不錯了，買方有所認知，不再討價還價，先買再說。陳炳辰表示，下半年風險因子不少，股市起伏不定，信心度影響資金是否繼續轉往房市，美國大選也干擾資金走向，而銀行房貸放款滿水位打亂買氣，不易在下半年得到大幅度緩解，加上9月的央行理監事會議有無新一波打房措施亦為隱憂，北台灣下半年尚有台北市文山區、新北市中和區、桃園市中壢區，與新竹市香山區大案排定進場，無疑將為重點觀察指標。