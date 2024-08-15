做愛心更方便！7-11首創線上零錢箱「1元就能捐」　加碼送購物金

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▲響應「國際流浪動物日」， 消費者於8月20日前到全台7,000家7-ELEVEN門市購買捐贈愛心小卡，即贈送超萌浪浪限量贈品。（圖／7-11提供）

▲「以笑容面對人生。102位癌友的笑容、勇氣、生命故事」書籍於8月12日正式出版，希望讓社會更了解癌症，並帶來善的循環。（圖／資生堂提供）

做愛心更方便了！7-11響應8月17日國際流浪動物日、9月5日國際慈善日，首創數位零錢箱服務，將OPENPOINT APP零錢包創新加入「捐款」功能，可將平日到門市消費、報會員電話存入零錢包的數位零錢，24小時想捐就捐，限時捐款滿額加贈100點OPENPOINT點數（1點等同1元現金），並且於8月20日前到門市購買捐贈愛心小卡，即贈送超萌浪浪限量贈品。7-11全新數位零錢捐-OPENPOINT APP零錢包捐款功能即日起正式上線，能打破實體捐款箱的時空距離，方便消費者24小時隨帶隨捐，更可簡化門市與團體回收零錢捐，大幅減少人力回收、物流配送等過程中產生的碳足跡，並提供捐款者捐款收據上傳國稅局功能，以解決社福團體人工開立收據、捐助者報稅自行輸入作業等費時又費力的痛點。本週六適逢國際流浪動物日，7-11連續三年攜手社團法人台灣動物緊急救援推廣協會（ARTT）推出寵物愛心飼料暖心捐贈，至今幫助10.5萬隻浪浪募得可溫飽1個月的餐食。即日起響應「國際流浪動物日」， 消費者於8月20日前到全台7-11門市購買捐贈愛心小卡（599元），即贈送超萌浪浪限量贈品MEMO便利貼架1個，數量有限、送完為止。響應9月5日國際慈善日，即起至9月30日前，使用「零錢包捐款」功能或「線上捐款」服務，捐款滿額加贈OPENPOINT點數，1點等同1元現金。◾OPENPOINT APP「零錢包捐款」捐款滿額贈點辦法:指定公益團體（一粒麥子基金會、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等4家社福團體）、單筆捐款金額滿99元(含)以上，前1,000名會員加贈OPENPOINT 15點。◾OPENPOINT APP「線上捐款」捐款滿額贈點辦法：不限社福團體、單筆金額捐款滿1000元(含)以上（不含定期定額），前500名會員將獲贈OPENPOINT 100點。此外，台灣資生堂集團在2022年加入LAVENDER RING「薰衣草之環」行列，並在2022年、2023年與中華民國乳癌病友協會、勇源輔大乳癌基金會與亞東紀念醫院合作，服務超過102位癌症病友、將她們的故事集結成冊，紀錄生命最動人的時刻，為癌症病友與社會帶來善的循環，新公益書籍《以笑容面對人生。102位癌友的笑容、勇氣、生命故事》8月12日起正式出版。「薰衣草之環」於2017年由資生堂日本總部發起，與多家企業、醫院合力為癌友化妝、攝影、並請他們分享人生故事，讓他們的形象和故事，改變社會氛圍。