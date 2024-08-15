賀錦麗民調領先川普！專家：光看數字不準　5趨勢變化更關鍵

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▲賀錦麗在多份最新民調逆轉領先川普。（合成圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入關鍵衝刺階段，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）聲勢大振，多份民調都顯示她在幾個搖擺州中已經領先了共和黨總統候選人川普（Donald Trump），扭轉之前拜登的頹勢。然而，有民調專家表示，賀錦麗目前仍處於「新人光環」的蜜月期，很難確定民調是否反映出真實狀況。相比於民調數字，觀察幾個重點趨勢變化更能看清美選的走向。根據《Politico》報導，民調數字深受大事件影響，目前民調只能說賀錦麗已經獲得了比拜登更多的支持，但能否持續到最後仍是未知數，畢竟選戰瞬息萬變，一個月前川普遇襲，也一度讓川普被看好勝選機會大增，但如今情況已經全然不同。雖然無法預測接下來還會發生什麼事，但從5項關鍵趨勢變化或許能看出端倪。6月27日：39％現在：45％賀錦麗的好感度呈現上漲，然而，賀錦麗的高好感一部分是因為過去人們對這位副總統並不是很熟悉，隨著川普陣營對賀錦麗發動猛攻，仔細檢視賀錦麗的一言一行，且隨著選戰進行，賀錦麗必須針對幾項分歧的關鍵議題表達立場，屆時好感度可能會發生明顯變化。根據《紐約時報》民調，賀錦麗在幾個搖擺州的反感度已經正在上升。7月21日：12.2％現在：7.1％隨著拜登退選由賀錦麗取代，表態要支持第三方獨立參選人的民眾明顯減少，這部分解釋了為何賀錦麗民調比拜登高，因為許多厭煩川拜再戰而寧願支持獨立參選人的民眾，重新回流將票投給賀錦麗。不過，支持獨立參選人的民眾已經越來越少，賀錦麗想從這部分再爭取選票的空間也就越來越小。非常熱情的民主黨人：62％非常熱情的共和黨人：63％兩黨選民的熱情程度相當，雖然更狂熱的政黨不見得就會勝選，不過，這項調查的重點在於，6月時只有46％的民主黨人對選舉充滿熱情，賀錦麗接替拜登成功地激發出民主黨支持者熱情，而共和黨人在近期則沒有什麼變化。6月：川普54％，拜登45％現在：川普51％，賀錦麗48％經濟議題是這次選戰的焦點，而川普如今雖然在這項目仍保持優勢，但優勢已經在縮減。對賀錦麗來說，能否說服選民自己能夠更好地處理經濟問題，將是她接下來選戰的主要課題。6月27日：25％覺得方向正確，65％覺得方向錯誤現在：25％覺得方向正確，65％覺得方向錯誤民調顯示如今依然有65％的民眾認為美國的方向錯誤，與6月份時並無差別，民眾對國家現況並不滿意是這次美選的重要背景之一，也是拜登之前為何選得如此辛苦的原因之一。對現況不滿的人之前只能將希望放在川普身上，如今賀錦麗也有可能帶來改變。對賀錦麗陣營來說，她必須跟拜登政府保持一定距離，讓對現況不滿的人相信她可以與拜登不一樣。相對來說，猛攻副總統賀錦麗就是該對現狀負責的關鍵人物之一，則是川普陣營之後的選戰主軸。