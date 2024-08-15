端木正等人交保　鄭運鵬籲黃國昌應做1件事：不然就是打假球

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民眾黨政治獻金申報不實風暴持續延燒，檢調14日搜索端木正所屬的會計師事務所、木可公司，今（15）日依偽造文書罪嫌，令端木正、木可負責人李文娟、木可會計何璦廷3人，分別依100萬、150萬與50萬元交保。前民進黨立委鄭運鵬則點名民眾黨立委黃國昌，「應該出來要求法院收押禁見，不然就是草率！就是打假球！」鄭運鵬在社群網站中表示，李文娟、端木正這些人把民眾黨害得那麼慘，「政治柯男」黃國昌應該出來要求法院收押禁見，「不然就是草率！就是打假球！」鄭運鵬諷刺，不分區沒有站出來捍衛自己的政黨，真是奇怪，「假道學的人都是經不起自己的檢驗」。監察院日前公布2024總統候選人申報的會計報告書，柯文哲的政治獻金申報中有3筆支出被時樂、尼奧公司指出並未收取費用，總金額為916萬元；另外，有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，其中有4筆金流不明，金額達1300萬元。