巷仔內／豪砸2百億成立！體育發展部光靠撒幣　恐又淪數發部下場

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2024巴黎奧運閉幕，台灣選手奪下2金、5銅，金牌數追平2004雅典奧運與2021東京奧運，總共7面獎牌則是史上次佳，僅次於東京奧運。為繼續推動體育發展，政務委員史哲透露將成立「體育暨運動發展部」，盼2025年掛牌、2027年體育預算要達200億元，兌現總統賴清德承諾。但成立新部會要人要錢，若只是為成立而成立，只怕又會是酬庸、撒幣的單位，2022年成立的數發部，殷鑑不遠。台灣的體育主管機關，最早是在1997年成立的體委會，從原本教育部轄下的國民體育司獨立出來。但到了2010年馬政府時期，為了推動政府瘦身，修法限制行政院下只能有14部8會，體委會因此遭犧牲，從二級機關又退回三級機關，改制為教育部體育署。體育本來就是教育的一環，要提升國民運動風氣，就要從小培養運動的習慣，體育署設在教育部下，可以協助各級學校辦比賽、建場館。但若將體育與教育切割，未來的體育運動發展部，對於全民層級的運動，還有什麼發揮的空間？或者可以這樣問，體育與運動發展部，如果目的是提升運動風氣，那教育部就做得到，如果目的是要增加奧運金牌數，牽涉到專業的訓練與技術提升，預算也許應該增加，但是否有必要再成立一個部？若是希望運動產業發展，那是市場機制問題，體育部跟運動發展部，有能力干預職棒、職籃的運作嗎？再談到運動產業的發展，也不是只有運動本身而已，還有運動器材、運動後的舒壓、運動傷害的防護甚至復健，這也非單一部會能獨立完成的業務，但要成為運動大國，這些產業發展成不成熟，都是很重要的關鍵。國人都樂見政府重視體育發展，但就如2022年成立的數發部，為了打詐，從其他部會切割部分功能成立，預算70億元，但成立2年多來爭議不斷，成效不彰。預算是數發部3倍的體育發展部，如果同樣只是倉促成立的拼裝車，難保不會成為第二個數發部，只是再度浪費民脂民膏而已。