「台灣好行965九份金瓜石線」開航　搭3款套票玩、最低399元起

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到九份旅遊更方便！「台灣好行965—九份金瓜石線」今（15）日在新北市瑞芳正式開行，自板橋出發後，便可直達九份老街、金瓜石黃金博物館、密境祈堂老街、基隆山、報時山步道等景點。同時可搭配3種套票，不僅含交通費黃金山城悠遊卡，還可以享有合作店家9折優惠，最低399元起。時常往返台北與九份的台北客運965路線近日加入台灣好行，巴士漆上地標景色「山城金」、「九份紅」和「山海天」意象，外觀煥然一新。遊客可以從捷運、火車、高鐵、機捷轉乘，路線行經西門町、板橋、九份老街、金瓜石博物館等旅遊人氣景點，也可以到基隆山步道、報時山步道、淡蘭古道，欣賞芒花、廣角海岸景緻。新北市觀光旅遊局表示，「台灣好行965—九份金瓜石線」官網推出「藝術山城行旅包」、「青春山城行旅包」和「穿越山城隨行包」等3種套票，內含黃金博物館體驗券、紀念品明信片、黃金山城悠遊卡100元、合作店家消費9折優惠，套票價格介於399元到880元不等，已開放線上預訂。此外，若不買套票，單程車費90元，可使用北北基桃交通卡支付。