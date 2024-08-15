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淹水警戒／新北市板橋、新莊升「一級警戒」　時雨量飆50毫米

記者賴禹妡／綜合報導

▲今日受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，水利署也針對部分地區發布淹水警戒，目前新北市板橋區時雨量已飆至50毫米。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲今日受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，水利署也針對部分地區發布淹水警戒，目前新北市板橋區時雨量已飆至50毫米。（示意圖／NOWnews攝影中心）
今（15）日受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，西半部、宜蘭地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生。而水利署也針對部分地區發布淹水警戒，目前新北市板橋區時雨量已飆至50毫米，提醒民眾外出注意安全。

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🟡淹水警戒範圍（更新時間15：01）
一級警戒：新北市板橋區（時雨量50毫米） 、 新莊區

二級警戒：新北市樹林區 、 土城區

🟦淹水警戒怎麼看
🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

8月15日累積雨量排行前三名（截至15點01分）
桃園市龍潭區46.0毫米
花蓮縣鳳林鎮43.5毫米
花蓮縣萬榮鄉43.5毫米

▲對流發展旺盛，一波波降雨雲系和閃電往台灣移動，請民眾慎防淹水，外出注意安全。（圖／中央氣象署）
▲對流發展旺盛，一波波降雨雲系和閃電往台灣移動，請民眾慎防淹水，外出注意安全。（圖／中央氣象署）

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