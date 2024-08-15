淹水警戒／新北市板橋、新莊升「一級警戒」　時雨量飆50毫米

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▲對流發展旺盛，一波波降雨雲系和閃電往台灣移動，請民眾慎防淹水，外出注意安全。（圖／中央氣象署）

今（15）日受對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，西半部、宜蘭地區、馬祖及花蓮、台東山區有局部大雨發生。而水利署也針對部分地區發布淹水警戒，目前新北市板橋區時雨量已飆至50毫米，提醒民眾外出注意安全。一級警戒：新北市板橋區（時雨量50毫米） 、 新莊區二級警戒：新北市樹林區 、 土城區🔴一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。🟡二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。桃園市龍潭區46.0毫米花蓮縣鳳林鎮43.5毫米花蓮縣萬榮鄉43.5毫米