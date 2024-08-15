黃珊珊跳槽史被起底！董智森揭她引眾怒原因：到現在還洗腦柯文哲

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民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，北檢14日兵分多路搜索柯文哲辦公室、木可公司等，時任競選總幹事的民眾黨立委黃珊珊請辭中央委員，黨內甚至開始有要她辭立委的聲音出現。對此，媒體人董智森翻出過去黃珊珊從新黨跳槽到親民黨的經歷，後來甚至還被稱為「小英女孩」，如今激起眾怒，就是因為外界認為她綁架柯文哲，不讓柯藍白合；董智森直言，黃珊珊、陳智菡到現在還在洗腦柯文哲「沒有背信、都是國民黨騙人」，現在又洗腦柯文哲「是會計師騙你」，柯文哲永遠沒錯。董智森14日在節目《庶民大頭家》表示，初認識黃珊珊的人，每個人對她都會有好感，黃珊珊1998年第一次出來選台北市議員，拍了一張美美的照片、標題用了「漂亮寶貝」4個字當看板，就代表新黨當選，後來還和前台北市長郝龍斌一起合設服務處，所以當時大家認為，黃珊珊就是郝柏村中意的人選，也因此在藍軍中色彩鮮明。董智森續指，後來宋楚瑜在2000年成立親民黨，新黨很多人都跑過去，黃珊珊原本說他不會去，結果第二天就加入親民黨了；其實宋楚瑜很喜歡黃珊珊，開會時都說黃珊珊是他的小師妹，宋楚瑜很多官司，也都是黃珊珊幫忙打。不過在4、5年前，習近平講了一國兩制的看法，宋楚瑜當時在大陸接受訪問，做出回應引發來台灣很多人攻擊，當時黃珊珊是親民黨發言人，卻說自己很不爽、要辭去發言人。董智森說，他認為當時宋楚瑜應該感覺被落井下石，因此2022年黃珊珊選市長時，與柯文哲關係不錯的宋楚瑜沒有幫忙站台；而蔡英文也特別喜歡黃珊珊，2016年，高嘉瑜當時聲勢很高，黨內卻要她禮讓黃珊珊參選港湖立委，氣得高嘉瑜包圍黨部，鬧得不可開交，黃珊珊也因此被稱為小英女孩。董智森說，每個人一開始都喜歡黃珊珊，現在怎麼這麼顧人怨，因為大家認為他綁架柯文哲，沒有讓他藍白合。而柯文哲日前也被爆料後悔沒有藍白合，他至今都沒有否認，代表是真的，「為什麼沒有和？就黃珊珊跟陳智菡啊！他們叫柯文哲不要合，陳智菡甚至上週還在講，說國民黨逼他們讓6%。」董智森說，這些人的心計有問題，政治人格讓人看不起，到現在還在幫柯文哲洗腦說「沒有違約、沒有背信、你是對的、都是國民黨要騙你」，現在就是跟柯文哲說「是會計師騙你」，柯文哲永遠是對的，這就是現在的狀況。