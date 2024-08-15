遊客亂餵洋芋片！工作人員竟回「已經罵過河馬」　新竹動物園反駁

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▲有人目擊遊客餵食河馬洋芋片，對於民眾不當餵食行為，新竹動物園已提供相關畫面予警察局備案。（圖／取自新竹動物園臉書粉專）

近日一名網友稱，他在新竹動物園目擊有遊客餵食河馬吃洋芋片，他向工作人員反應後，對方竟回「我已經罵過河馬不能亂吃東西了」，事件曝光後，引起眾人一片傻眼。對此，新竹動物園回應，園方洽談所有員工與志工，皆無民眾所稱之給予不當回應，另已提供相關畫面予警察局備案，後續將根據動物保護相關法令進行後續訪談及處理。一名網友近日在臉書社團「爆料公社」中發文，他表示日前到新竹動物園遊玩時，目睹有男子在園區內拿2包洋芋片餵河馬，然而他到服務中心向工作人員反應時，對方竟回，讓他感到相當傻眼，忍不住PO網直呼：「太扯了！」貼文一出立即引起熱議。對此，新竹動物園昨日在臉書粉專發文回應，「關於本園河馬與猴子遭民眾不當餵食之報導，民眾如有相關資訊，也歡迎提供給本園參考、釐清。」新竹動物園表示，園內全體員工及志工夥伴皆積極處理與宣導正確的動物保育觀念，並嚴厲譴責任何傷害動物的行為，也將加強園區巡視與宣導。新竹動物園指出，民眾擅自餵食動物，可能會造成動物消化異常、生病，甚至導致死亡，更使保育員難以掌握與追蹤個別動物的狀況，因此呼籲所有來訪的遊客，尊重園區規範，切勿隨意餵食動物。另外，園方正持續觀察園內動物狀況，並適時加強照養與醫療之量能；未來若民眾發現園區內有他人在餵食動物，請協助通報園方或至服務中心反映，將立即派員前往確認動物狀況，並制止傷害動物的違法行為。